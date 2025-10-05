Deportes

Jugadora de Saprissa debutó con el primer equipo, pero usando la camisa de una compañera

Yerlin Guzmán debutó este domingo con el primer equipo de Saprissa, pero no pudo tener su uniforme en el estreno

Por Yenci Aguilar Arroyo
Una jugadora del Saprissa cumplió su sueño de debutar con el primer equipo morado, pero no pudo hacerlo como ella quería.

Yerlin Guzmán es volante y juega con las ligas menores de la “S”, y este domingo, el entrenador Adal Sánchez le dio la oportunidad de jugar en el partido contra Moravia, pero tuvo que usar la camisa de una de sus compañeras.

Guzmán usó el uniforme de la japonesa Kyoka Koshijima, quien no estuvo en la convocatoria de este domingo. En la hoja con las alineaciones del Monstruo, Yerlin llevaba la dorsal 26, pero no con su nombre.

LEA MÁS: Gloriana Villalobos sobre el regreso de Saprissa a la liga femenina: “Fue una oportunidad para alzar la voz”

Yerlin entró al minuto 73, en lugar de Yerling Ovares. Las moradas se dieron un festín en el Pipilo Umaña, pues golearon a las josefinas por marcador de 10-0 y se mantienen en el segundo lugar de la tabla.

Carolina Venegas marcó 5 tantos y es la goleadora del certamen, con 11 anotaciones.

Yerlin usó el uniforme de su compañera, la extremo japonesa Kyoka Koshijima. Prensa Saprissa.
