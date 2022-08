Jugadora de Saprissa explota y pide que no las llamen con nombres de hombres

Alexandra Pinell marcó un verdadero golazo. (JOHN DURAN)

El golazo de Alexandra Pinell fue tan bueno que ha dado de qué hablar no solo por su calidad, sino que también destapó un tema: la molestia que causa comparar a hombres con mujeres.

Resulta que el trallazo de Pinell en el derrota de Costa Rica ante Australia en el debut de las ticas en el Mundial sub-20 es muy parecido al mítico gol que marcó Roberto Carlos en un amistoso ante Francia en 1997.

La molestia se da cuando muchos empiezan a llamar a Alexandra la Roberto Carlos mujer, como se ha dado en redes sociales después de la anotación de la tica.

Ante esta situación la jugadora de Saprissa, María José Brenes, alzó la voz en Twitter.

“Dejen de apropiarle nombres de hombre a mujeres que hacen algo bueno, grande, increíble etc etc. Se llama Alexandra Pinell no Roberto Carlos. ¡Déjennos hacer nuestra propia historia!”, tuiteó la jugadora morada, con justa razón.

Hubo quienes la criticaron pero ella fue clara: nadie quiere que lo comparen, y mucho menos si usted hace “algo grandioso y le gustaría que la reconocieran por su nombre”.