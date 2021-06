“Estando en la UCR no la pasé bien, me cansé del fútbol y estuve a punto de dejar la carrera, me fui a San Carlos a estar con mi familia y me llamaron de Moravia (actualmente Heredia) para pedirme que jugara con ellas. Prácticamente en Moravia me rescataron, me dieron la oportunidad y ya luego llegué a Sporting, donde hice un buen torneo y de ahí pasé a la Liga”, recordó.