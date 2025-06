Jugadores de Guanacasteca no iniciaron pretemporada por este doloroso motivo

La incertidumbre volvió a golpear el camerino de la ADG tras unos días donde la luz parece no estar próxima a salir.

Guanacasteca vive momentos de dudas tras revocatoria de licencia. (Prensa ADG)

Según supo La Teja, gracias a fuentes muy cercanas al club y que prefirieron no ser reveladas, el cuerpo técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca quiso iniciar los trabajos de pretemporada, a pesar de las dudas que existen, pero muchos jugadores no llegaron.

Es por eso que no se pudo realizar la práctica, ya que muchos de ellos no pudieron hacerse presentes por motivos meramente financieros, ya que aseguran que no les han pagado.

“Estábamos en toda la disposición de iniciar, al final de cuentas es nuestro trabajo y al patear un balón todo se olvida por un tiempo, pero no se pudo”, indicó.

Incluso este medio supo que a distintos jugadores no les alcanza el dinero para poder alquilar y cumplir con sus necesidades básicas del día, ya que muchos tienen una familia que mantener, además, hacer el traslado hasta Nicoya significaría más dinero, el cual ahorita no disponen.

Aunque no es un secreto que el equipo enfrenta una situación compleja, tras su revocatoria de la licencia, este nuevo panorama afectó aún más al equipo.

“Muchos están entrenando por su cuenta, porque quieren estar a tono físico al momento que se retomen las prácticas”, contó la fuente.

Johan Venegas, José Pablo Córdoba y Starling Matarrita son algunos de los jugadores que dejaron el club. (MPK Deportes)

A pesar del trago amargo que significó para el cuerpo técnico y jugadores no poder dar inicio, los futbolistas han mostrado compromiso y profesionalismo, manteniéndose activos con rutinas individuales para no perder el ritmo.

Por otro lado, en las últimas semana muchos jugadores han dejado las filas del equipo, tales como Johan Venegas, Yeison Molina, José Pablo Córdoba, Alejandro Porras, José Mora, Starling Matarrita y en los próximos días podría hacerse la lista más grande.

Aunque, cabe mencionar que otros jugadores y algunos de dicha lista tuvieron ciertos inconvenientes para conseguir su salida del club al momento de solicitar el finiquito.

De momento, no hay una fecha oficial para que la ADG dé inicio con su pretemporada, esto porque fue pospuesta hasta nuevo aviso, mientras los altos mandos del club luchan por devolverle la licencia al equipo.