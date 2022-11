Jugadores de Herediano tenían la orden de no hablar

Los periodistas en el Colleya Fonseca estaban listos para conocer las reacciones de los jugadores del Herediano, luego de que perdieran la final del Apertura 2022 ante el Deportivo Saprissa, pero se llevaron una sorpresa, no tenían permiso para hablar.

La Teja fue a conversar con Arturo Campos en la zona de camerinos del estadio y nos dio el primer aviso. “No podemos hablar, eso nos dijeron”, y se alejó.

Segundos después apareció el encargado de prensa, Ignacio Montero, y confirmó lo dicho por el jugador. “Hay órdenes, ninguno va a hablar”.

Yeltsin Tejeda dio la cara por los heredianos. (JOHN DURAN)

Así las cosas, los únicos que habían dado sus impresiones fueron el capitán Yeltsin Tejeda y el presidente de Fuerza Herediana, Juan Carlos Retana. Ellos lo hicieron al recibir el trofeo de segundo lugar.

¿El fantasma de la 29 ahora sigue al Herediano? Vea los mejores memes que dejó la gran final

“Nos va a tocar levantar la cabeza e ir con todo porque el fútbol da revanchas. Somos un equipo grande. De que duele, duele, pero no queda de otra que levantar a mis compañeros, decirles que vamos para adelante porque la revancha está ahí y nosotros tenemos que quedar campeones el próximo torneo.

“Estamos muy dolidos, es difícil, pero por lo menos yo me voy con la cabeza en alto. No le voy a bajar la cabeza a nadie. Respeto mucho a mis compañeros, la verdad es que sé todo lo que han hecho y no nos queda más que levantarnos”, dijo el volante.

Retana expresó que se siente orgulloso de los jugadores heredianos y dijo que nadie iba a decir que no lo dieron todo en la cancha.

“Lo estamos asimilando, vamos a masticarlo y demás, pero cabeza en alto porque este es un gran equipo. Demostró de lo que está hecho y no fue una victoria fácil para Saprissa”, consideró el presi.