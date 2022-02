Jugadores de la selección de El Salvador no se presentarán al partido ante Canadá

El Salvador jugó el jueves pasado contra Estados Unidos, al parecer los artículos para cubrirse del frío los compraron los mismos jugadores. AFP (Emilee Chinn/AFP)

Los jugadores de la selección de El Salvador no se presentarán al juego contra Canadá por la octagonal rumbo a Catar, programado para las 8 de la noche en el estadio Cuscatlán.

En un comunicado de prensa, los futbolistas justificaron su decisión por las supuestas faltas de respeto que han recibido de parte de la federación de ese país y porque, además, no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la eliminatoria mundialista.

La bronca inició porque tuvieron que adquirir unos artículos para protegerse del frío en Estados Unidos, para jugar el partido contra los gringos el 27 de enero anterior.

En este momento, los cuscatlecos se ubican en el sexto lugar de la octagonal, con 9 puntos.

A continuación, parte del comunicado de prensa de los jugadores:

“Se nos ha faltado el respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carillo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frío que nosotros compramos en Columbus, Ohio. Ocupando esto como distracción, para posteriormente decir que no cumplirán con el acuerdo de premios otorgado en setiembre, cuando inició la octagonal, mencionando que aunque existen posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales.

“Dado estos acontecimientos: como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la federación. No jugaremos este partido, para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir, para nosotros ni para ninguna selección de El Salvador.

“Pedimos al presidente y al comité de la federación que tome acción en poder darle al jugador el trato que se merece y debe tener, sin poder otras necesidades antes. Esto no solo para este grupo, sino para todas las selecciones nacionales que no tienen condiciones para competir”.