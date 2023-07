Jugadores de la Tricolor ven el triunfo con el vaso medio lleno

Los jugadores tienen claro que las cosas deben seguir mejorando para buscar el objetivo. (ELSA/Getty Images via AFP)

Con caras de felicidad, pero con muchas cosas por mejorar, así se mostraron los jugadores de la Tricolor luego de sellar la clasificación a los cuartos de final ante Martinica.

Luego del partido Celso Borges y Joel Campbell hablaron a los medios de comunicación y tampoco escondieron su molestia por dejarse anotar tantos goles por parte de los caribeños.

“Eso no nos gustó, pero así es una buena victoria, al menos hacer seis goles hace rato no hacíamos, bien por eso y lo otro hay que mejorarlo. La ventaja fue muy grande; seguramente, caimos un poco en ese juego, pero la ventaja fue tan amplia también que teníamos ese colchón, pero no nos puede pasar”, comentó Borges.

“Claramente, mejoramos en la parte ofensiva, tuvimos un buen volumen en ataque, llegadas y combinaciones, pero lastimosamente, nos hicieron cuatro goles puntuales en desconcentraciones nuestras que tenemos que corregir para llegar lo más afinados posible al partido contra México.

“Esos tres goles que cayeron fueron raros, pero gracias a Dios tuvimos una gran ventaja que no nos dejó tambalear y lo importante fue sacar el resultado”, agregó Campbell.

Respetan al Tri

Ambos coincidieron que el juego ante México será un partidazo y que no será sencillo, pero anhelan que el final sea feliz para los ticos.

“Espero que sí, va a ser creo que la primera vez que algunos jugadores jueguen en un estadio como el de Dallas, que estará a reventar. Será una experiencia linda para ver cómo estamos”, indicó Borges.

“Sabemos de la calidad que tiene México, será un partido dificil, pero bueno, ellos nos conocen bien a nosotros, va a ser un partido bonito. Los últimos encuentros se han definido en los penales y esperamos que esta vez sea para nosotros”, finalizó Campbell.