Jugadores del Cartaginés dieron su punto de vista sobre los 90 Minutos por la Vida

Los jugadores del Cartaginés esperan volver a participar en la actividad en el 2025. (Rafael Pacheco Granados)

El culebrón entre Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI) y el Club Sport Cartaginés por la exclusión de los brumosos en la próxima edición de los 90 Minutos por la Vida tiene un nuevo capítulo, y se trata de la reacción de los jugadores brumosos ante lo sucedido y que no habían hablado al respecto.

Así es, los jugadores del cuadro blanquiazul, dieron su punto de vista al respecto, tras una consulta de La Teja después del partido contra Alajuelense por la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los que hablaron al respecto fueron Allen Guevara y Cristian Martínez, que no escondieron su desazón por no participar, pero son consciente que ya no se puede hacer nada.

Al Cusuco lo que más le agüevó fue que no podrán ayudar a los chiquitos por medio del fútbol.

LEA MÁS: ALCCI da el punto final sobre la participación de Cartaginés en los 90 Minutos por la Vida

“Como se dijo, no hay vuelta atrás y es un poco tedioso hablar del tema, que no se va a resolver en mi opinión, pero eso queda de parte de ellos (organización).

“No sé la verdad qué fue lo que sucedió, quién está diciendo la verdad o el que no dio el brazo a torcer. Para nosotros es una lastima porque también es bonito cooperar y ayudar de esta forma, siempre hemos participado, es una actividad muy bonita para nosotros”, comentó Guevara.

Martínez, por su parte, anhela que en el futuro vuelvan a participar y así pintarles una sonrisa a los chiquillos que son los que más disfrutan de la actividad.

“Sabemos que es un evento bonito, que las instituciones grandes tratan de ayudar con la causa que es lo más importante, obviamente queríamos estar, pero ya son situaciones que no nos incumben, no podemos meternos en eso, esperemos que en un futuro se pueda mejorar, ya que es un evento significativo que nos gusta siempre asistir”, resumió.

La actividad se realizará el próximo sábado 6 enero en el Estadio Nacional.