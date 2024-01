Jugadores del Saprissa buscan trascender con diferentes objetivos

Jefferson Brenes (6) enfatizó que seguirá intentando más alegrías para el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero)

El Deportivo Saprissa está a pocas horas de arrancar su participación en el torneo Clausura 2024 y, como es de esperarse, los jugadores se ponen objetivos para mejorar su rendimiento, aunque en este caso las metas varían conforme a la situación de cada futbolista.

Jefferson Brenes, quien con el paso del tiempo se ha ganado el cariño de la afición morada, comentó que para este certamen sus metas aumentaron de nivel y contó lo que hará para hacerlas realidad.

“Las metas personales son tratar de ser titular, volver a la selección nacional, a ser el Jefferson de antes, que poco a poco, voy agarrando más confianza.

“En todos los equipos que he ido siempre he competido con buenos jugadores y hasta mundialistas, pero lo más importante es la competencia sana y que para cualquiera de los compañeros que le toque a salir de titular, siempre va a estar ese ese apoyo, eso es motivación para que lo hagamos bien, porque al final de cuentas si a uno le salen las cosas, a todos nos va a ir bien.

“Al llegar a Saprissa, sabía que debía ganarme a la afición poco a poco, pero desde el primer momento que llegué me apoyaron. Siempre lo dije que debía ganarme a la gente en la cancha, estoy muy agradecido con ellos, ya salí campeón con la S, no soy conformista, quiero más y vamos por la 40″, enfatizó.

Hasta agregó que otro objetivo que para algunos suena imposible, pero para la planilla morada no.

“En febrero sabemos que tenemos un partido exigente (contra Philadelphia Union por la Champions Cup de Concacaf). Queremos luchar por ese sueño de ir al Mundial de Clubes; no va a ser fácil, pero vamos a trabajar para eso”, sentenció.

Busca trascender

Por otro lado, Abraham Madriz, el guardameta que, poco a poco, ha ganado minutos con el Sapri, quiere ir a su propio ritmo para consolidarse en el fútbol nacional y hasta comentó qué pasará si le sale una opción para jugar en otro club a préstamo.

“Bastante feliz por el apoyo y el cariño de la afición; he jugado poco, pero lo he aprovechado y disfrutado bastante, son experiencias que nadie me va a quitar. Para este torneo la idea es seguir trabajando igual y las oportunidades irán llegando como sea.

“Me concentro mucho del día a día, no me pongo a pensar mucho en esas cosas, al final si se tiene que dar un préstamo para buscar una oportunidad lo analizaría, pero en este momento me pongo a que las cosas fluyan como tengan que fluir”, concluyó.