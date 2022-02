Jugadores jóvenes del Saprissa sacaron la casta pese a la goleada ante el Pumas

El lateral Ryan Bolaños (centro) marcó el gol morado contra Pumas, al minuto 51. Twitter.

Saprissa se trajo de México una goleada ante el Pumas de 4-1 este miércoles, por lo que todos recuerdan solo el desastroso resultado.

Debido a la goleada se olvidan las cosas por destacar, ya que pese a la eliminación de los morados de la Liga de Campeones de Concacaf, los chamacos morados cumplieron la tarea y se la jugaron bonito en el estadio Olímpico Universitario.

Para los jóvenes Ryan Bolaños y Gerald Taylor, la del miércoles era su primera experiencia internacional vistiendo la casaca del Monstruo y ambos estuvieron a la altura de las expectativas.

Ryan Bolaños y Gerald Taylor llegaron al Monstruo para el presente torneo, mientras que Wálter Cortés se incorporó al Sapri en el 2019.

Otro muchacho como Wálter Cortés, de 22 años, también levantó la mano durante la serie y demostró que tiene condiciones para defender con todo la chema morada cuando más se le necesita.

El nombre de Bolaños, de 23 años, se hizo más grande cuando el lateral caribeño marcó el único tanto de los morados, al minuto 51.

Sus compañeros Cortés y Taylor también fueron sólidos en la marca y poco a poco se van abriendo camino en el once titular del técnico Iñaki Alonso.

Al joven Gerald Taylor no se lo come la inexperiencia.

Orgullo

De hecho, el volante y capitán saprissista Christian Bolaños, destacó la labor realizada por los chamacos ante los pumas.

Este jueves, a su llegada al país, Bola conversó con los medios y admitió que se siente orgulloso del trabajo de sus compañeros.

“En el equipo hay buenos jugadores, me ilusioné de ver a dos jugadores jóvenes que lo hicieron bien, lo intentamos y vamos con la cabeza en alto, porque si en los primeros diez minutos se hubieran concretado las que hubo, la eliminatoria sería diferente.

“Hasta que los jóvenes no tengan estos partidos, no sumen más minutos en este tipo de eliminatorias, no se puede crecer. Los nuevos levantan la mano e hicieron las cosas bien contra Pumas, pero no se pudo, nos vamos tristes y debemos mirar para el frente”, manifestó el experimentado jugador.

Al analista José Luis Bustos le gustó el desempeño del Sapri y también rescató el papel del equipo en general, sobre todo de los chiquillos.

“Si Saprissa jugara así los partidos del campeonato sería otra cosa. Estuvo bien estructurado y los jóvenes tuvieron un papel destacable, aunque cometieron algunos errores pero eso es parte de la madurez, del proceso y lo aprenderán sumando minutos”, añadió.

Bustos recalcó que a los muchachos les ayuda la presencia de jugadores experimentados como Mariano Torres, Marvin Angulo y Christian Bolaños porque se logra una buena mezcla entre experiencia y juventud.

“Ryan (Bolaños) está jovencito y no tiene la jerarquía porque ni en Limón ni en Cartaginés estuvo participando en eventos con este roce internacional. Es un jugador versátil, hábil, dinámico, con una técnica exquisita.

“Creo que tiene que ir desarrollando esa mentalidad de perfil internacional, porque le puede aportar bastante a Saprissa y sin duda alguna, podrá sumar minutos a nivel internacional”, afirmó.

Del defensor Gerald Taylor, de 20 años, el analista expresó que tiene personalidad y entra a la cancha sin miedo.

Wálter Cortés

“A veces se despista, es normal, no hace una cobertura adecuada, pero esos errores los irá corrigiendo conforme vaya madurando dentro de la cancha.

“(Wálter) Cortés es rápido, dinámico, es un jugador que está asumiendo un rol protagónico en el Saprissa, lo está haciendo bien”, añadió.

Buena nota

Por su parte, el exjugador morado Hernán Morales le puso buena nota a los chamacos, pero dijo que hubo algunos que destacaron más que otros.

“Son jugadores que han demostrado que responden positivamente a lo que Saprissa quiere y algunos son de la cantera, tienen más confianza, pueden adaptarse más rápido a las exigencias de lo que puede ser un jugador en primera división”, comentó.

En su criterio, el talamanqueño Gerald Taylor tuvo un rendimiento de muy bueno para arriba. Entre otras cosas, destaca que es un muchacho que tiene temple, sabe marcar, anticipa, sube con propiedad y maneja bien la pelota.

“Creo que Saprissa está encontrando ese lateral que pueda ser el relevo de Ricardo Blanco. A Ryan Bolaños lo que uno puede anotar es que se está insertando bien en Saprissa, los primeros juegos tenía dudas, pero ha ido aumentando su caudal futbolístico y se muestra como un jugador casi consolidado. Le quitaron un buen jugador al Cartaginés”, destacó.

Sobre Cortés, Morales dijo que pese a las altas y bajas maneja un buen recorrido dentro de la cancha y lo que le está faltando es ser más constante en sus actuaciones.