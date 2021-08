Julieth Arias es portera de Coronado, profe y mamá: “Emiliano es mi vida”

A Emiliano le encanta jugar escondido con su mamá y que le preparen muslos de pollo empanizados. Cortesía. A Emiliano le encanta jugar escondido con su mamá y que le preparen muslos de pollo empanizados. Cortesía.

Cada tarde, cuando Julieth Arias llega a su casa, hay una personita que se esconde para que ella lo encuentre: se trata de su bebé Emiliano, un pequeñito de 3 años que es el motor de la portera del equipo de Coronado.

Emi, como le llaman de cariño, es la mayor inspiración de la futbolista, quien se la juega como una guerrera dentro y fuera de la cancha.

Arias, además de atajar goles con el cuadro lechero, también es profesora de educación física. Y aunque confesó que la llegada del niño fue inesperada, no se imagina su vida sin él y cada paso que da, lo hace pensando en el bienestar de su criatura.

30 años tiene Julieth.

“Emiliano es mi vida, mi motor, yo respiro, vivo y como por él. Es todo para mí y ahora que soy mamá una se da cuenta de que los hijos se vuelven en una parte tan fundamental de la vida.

“Ahora me levanto pensando en Emiliano, si estoy en algún lugar, pienso en él, si compro algo para comer, siempre pienso en llevarle algo. Ya no estoy yo en el primer lugar, ahora es mi hijo. Cuando me siento cansada y siento que ya no doy más, pienso que tengo en mi casa a alguien que me espera, que necesita de mí y eso me motiva”, manifestó.

Alegría total

Julieth, de 30 años, recordó que su embarazo lo pasó mientras jugaba con Saprissa y sus compañeras de equipo y cuerpo técnico recibieron la llegada del bebé con mucha alegría.

“Al inicio fue un poco difícil, porque estaba en un buen momento deportivo y me costó asimilar el embarazo, pero luego ya fui tomándolo de la mejor manera. No sufrí achaques, fue un embarazo muy bonito y en el club todos estaban muy felices.

“Además de jugar, trabajo en el Centro Educativo Tricolor y en ese entonces (cuando nació Emi) era entrenadora de porteros en el Colegio Saint Francis. Entonces dejé de jugar, pero seguía con mis otros trabajos y mis compañeras estaban demasiado felices. Él tiene sus tías y aunque ya no juego en Saprissa, mis excompañeras me pasan preguntando por él”.

A nivel familiar, la llegada del bebé les ayudó a superar un momento muy doloroso.

“Fue de mucha alegría, pero también de mucha preocupación. Mi hermana Sharon iba a tener un bebé y lo perdió quince días antes de que naciera y, entonces, conforme avanzó mi embarazo, había mucha alegría, pero también muchos temores.

“Ya cuando nació Emiliano el ambiente fue otro, lógicamente nadie reemplazará el campo de mi sobrino, pero por lo menos mi hijo llegó a alegrar a la familia”, expresó.

La portera es de San Carlos, pero por el trabajo se vino a vivir en San José. Su hermana Sharon es quien le salva la tanda con el cuido de Emiliano, pues la agenda de Julieth inicia todos los días a las 4:30 de la mañana.

“Vivo en San Antonio de Coronado y eso me ayuda para trasladarme a los entrenamientos. Entro al trabajo a las 8 a. m. y salgo a las 3 p. m. y como ahorita no entreno a los estudiantes del Saint Francis, llego a la casa un poco más temprano.

“Apenas llego, me pongo a hacer tareas con Emiliano, jugamos y a eso de las 7 p. m. lo acostamos a dormir. Luego me pongo a hacer cosas de la escuela y me acuesto tipo 10 p. m.”.

Emi acompañó a su mamá cuando Saprissa ganó el campeonato de Clausura femenino, en diciembre del 2018. Cortesía. Emi acompañó a su mamá cuando Saprissa ganó el campeonato de Clausura femenino, en diciembre del 2018. Cortesía.

Tiempo de calidad

Pero, ¿qué le gusta a hacer a Julieth y a Emiliano?

“Le gusta mucho jugar carreras, escondido, le encanta jugar con cosas para armar. El 28 de julio cumplió los tres añitos y le regalamos un trampolín y desde ese día no se baja, le encanta, también juega bola”.

A Emi le fascina compartir con sus abuelos Luzmilda y Jaime y con sus tíos Sharon y Wesley. También es amante del pollo, en especial de los muslos empanizados, pero su mamita contó que es de buen comer y que le entra a todo.

“Mi familia me ayuda mucho y cuando vienen a San José siempre me echan una mano. Mi hermana se encarga de las labores de la casa y del tema de la comida y yo me encargo de dejarle todo listo para el siguiente día, lo que debe llevar al kínder”, manifestó.

Julieth se considera una buena mamá y reconoció que a veces se pasa de estricta.

“A veces se me confunde el rol de maestra. Trato de enseñarle cosas positivas, todos los días aprendo algo nuevo, en especial de mi mamá. Soy una mamá regañona, pero quiero que Emi sea una persona de bien y llena de Dios”.