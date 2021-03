“Una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera ha sido venir a la Liga. Es un club que me ha llegado mucho, el cariño de la afición me ha sorprendido. Todo lo que se vive acá, lo mediático, como vive el aficionado manudo ser parte de esta institución, ser aficionado a este club y también cómo me han apoyado”, comentó Junior Enrique.