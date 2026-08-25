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Júnior Díaz confió en exjugador de Saprissa y Herediano para reforzar a Escorpiones

Escorpiones tendría un nuevo refuerzo, para acompañar a Johan Venegas en la delantera del equipo belemita

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Por Yenci Aguilar Arroyo
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John Jairo Ruiz seguirá vigente en la primera división y ya tiene nuevo equipo.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez informó que el muchacho ya está entrenando con su club, luego de su salida de Guadalupe FC; equipo que ahora está en la segunda división y su paso fugaz por Municipal Liberia, club con el que no llegó a debutar oficialmente.

John Jairo Ruiz marcó contra Liberia
John Jairo Ruiz es el nuevo jugador de Escorpiones de Belén. Foto: prensa GFC. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

El nuevo equipo de John Jairo Ruiz

Esto fue lo que informó Jiménez en sus redes sociales:

“John Jairo Ruiz será nuevo jugador de Escorpiones de Belén, hoy llegó a entrenar, según fuentes”.

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Anteriormente, el futbolista de 32 años defendió los colores de Herediano y Saprissa y se une a Johan Venegas, para reforzar la delantera del equipo que dirige Júnior Díaz.

Alajuelense vs. Escorpiones
Júnior Díaz reforzó la delantera de Escorpiones con hombres experimentados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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