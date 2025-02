Junior Díaz suelta su verdad sobre la Selección sub-17: “ahora tengo la piel de cocodrilo”

Junior Díaz, actual asistente de San Carlos y exentrenador de la Selección Nacional sub-17, expresó su orgullo y felicidad por la clasificación al Mundial de Qatar 2025, pero tampoco se guardó nada sobre su sorpresiva destitución, un mes y medio antes del premundial.

Junior Díaz está feliz con los muchachos por la clasificación.

Aunque el equipo logró la clasificación al Mundial de Catar 2025 con Randall Row, fue Díaz quien armó la base del equipo y la preparó para el gran reto. Este lunes habló con La Teja y dejó entrever cierta molestia y nostalgia.

“Estoy feliz por los muchachos, trabajé con ellos por mucho tiempo y dejé de hacerlo solo mes y medio antes del premundial. Ya había trabajo acumulado: elegimos a los convocados, recorrimos el país buscando a los mejores, construimos un equipo”, asegura.

Y es que Díaz está convencido de que el equipo no cambió mucho con su salida.

“Fue continuidad total. Mismo sistema, mismos jugadores. El trabajo estaba hecho, no vi cambios”.

Para él, su labor quedó reflejada en la clasificación.

“Siempre inculqué la parte competitiva, que tuvieran nivel internacional. A ellos pregúnteles si aplicaron lo que aprendieron conmigo. Yo me fui tranquilo, trabajé con pasión y esfuerzo”.

En total, durante el periodo del 17 de mayo al 18 de noviembre del 2024, el equipo dirigido por Díaz disputó 11 partidos, con 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Para un rendimiento del 42%. Esas derrotas fueron contra Ecuador, dos veces, México, Canadá y Guatemala, mientras que le ganó a Honduras dos veces, Bélice y El Salvador. Los empate fueron con Panamá y Guatemala.

Sin explicaciones

Díaz no oculta la bronca por cómo se dio su salida.

“Me sorprendió porque uno no se espera eso a mes y medio de empezar el torneo, y no me dieron motivos o una razón deportiva o del tema del proceso que se venía realizando, más bien, se suponía que todo venía encaminado”, añadió Díaz.

Mucho del éxito de la Sub17 se le debe a Junior Díaz. (Fedefutbol/Fedefutbol)

La decisión le dejó una espina clavada que ha ido superando.

“En algún momento no me sentí bien porque es como que te preparen para un examen y no te dejen presentarlo. Yo hice las cosas como creía que debían hacerse”.

Cocodrilo

Díaz se endureció con la experiencia y asegura que esto lo hace más fuerte.

“Nadie dijo que el fútbol era fácil, y menos como entrenador.

“En fútbol, usted sabe cuándo llega, pero nunca cuándo se va. Me tocó vivir una situación que no era la mejor, pero me hizo crecer. Si tenía piel de gallina, ahora tengo piel de cocodrilo”.

Aseguró que su idea fue representar a Costa Rica en el mundial, pero al preguntarle sobre posibles resentimientos, se limitó a decir que tenía un compromiso y se disculpó.

Finalmente, Díaz dejó claro que esto es solo un obstáculo en su camino.

“Siempre trato de sacar lo mejor de cada situación, y esta no será la excepción. Todavía hay mucho camino por recorrer”.