Juntabolas de Herediano: “Wálter Cortés fue poco profesional, ni siquiera se disculpó”

Alex Rojas se unió a una gran lista de juntabolas que han protagonizado hechos realmente curiosos en el fútbol, tanto a nivel local como internacional.

Dijo Alex Rojas que quedó en shock por el golpe. Pantallazo. Dijo Alex Rojas que quedó en shock por el golpe. Pantallazo. (Pantallazo)

Por ejemplo, el de un joven llamado Callam Hines un recogepelotas en un duelo entre Tottenham y Olympiakos por la Champions League del 2019 que ante un saque de banda a favor de los ingleses, se avispó y le entregó rapidísimo el balón a un jugador de los ingleses.

Este de inmediato la puso a jugar, ya con el defensa superado ante la viveza del joven, Harry Keane anotaría el gol del empate. Tottenham goleó ese día 4 a 1.

“Es un excelente recogepelotas. Entiendo el juego”, dijo José Mourinho, técnico del Tottenham en esa ocasión.

Otra acción muy común en los juntabolas es que agarran el balón cuando sale y atrasa la jugada para que el rival no sorprenda al equipo local.

Este domingo, en el juego entre Herediano y Saprissa, se dio una situación similar en la que de pasó el juntabolas le echó una manita extra a su equipo porque provocó la expulsión de un jugador rival.

Se trata del juntabolas del Herediano Alex Rojas, quien recibió un manotazo del morado Wálter Cortés y fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Rojas contó a La Teja cómo vivió la acción.

“La bola estaba a un lado y volví a ver que salió y la recogí y donde la tiré Wálter trató de arrebatármela de las manos, pero ya había tirado la bola y él el manazo. Me pegó en la boca del estómago y me sacó el aire”, relató.

Muchos opinan que Rojas exageró en la acción y que el golpe no fue para tanto, pero él tiene su versión.

“Vengo saliendo de una enfermedad respitaroria, hace 22 días, más o menos, y yo sentí que me quedaba sin aire y lo atribuyo a las secuelas de eso que me dio”, comentó el señor de 56 años.

Wálter Cortés tuvo una mejenga complicada. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Donde sentí el golpe me incliné y me quedé en el suelo porque me dolía.

“Wálter me pareció poco profesional porque no preguntó por mí, ni se disculpó y también David Guzmán que llegó a decirme, ‘levántese, no tenés nada’ e hizo a levantarme”, añadió Rojas.

El juntabolas se restableció ahí mismo y le agradeció al árbitro por la actitud que tuvo con él, pues siente que lo protegió.

“Me preguntó si estaba bien y le dije que me costaba respirar, pero que ya casi estaba bien. Entonces me dijo, ‘tranquilo, ya viene el médico’ y llegó el doctor Álvaro Mora y el fisioterapeuta Randall Alemán (de Herediano)”, comentó.

Wálter Cortés se ganó la roja tontamente al agredir a un juntabolas. Instagram. (Jose David Murillo)

Contó que tiene año y medio de ser juntabolas y que ya ha tenido dos situaciones, una contra Jicaral y en la final del 2020 ante Alajuelense.

“Con Wálter no hubo intercambio de palabras, pero merecemos respeto. Tanto de nosotros hacia los jugadores como de los jugadores hacia nosotros. No debe haber insultos y menos golpes. Al final, yo siento que Wálter quizás lo hizo sin intención, pero mal visto que no fuera a preguntar por mí, ni ofreciera una disculpa”, aseguró.

El técnico de Saprissa, Mauricio Wright, dijo con respecto a la expulsión: “hay muchas que uno puede comentarlas abiertamente con ustedes y otras que son de camerino que tenemos que hablar, cosas a los interno”.