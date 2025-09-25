Juntabolas le hizo perder un millón de colones a Cartaginés

Cartaginés perdió un platal luego de la victoria contra Sporting, del domingo anterior. Prensa CSC. (CSC/CSC)

El Club Sport Cartaginés recibió un fuerte castigo luego de la victoria contra Sporting, el domingo anterior.

Los brumosos perderán un platal, debido a que uno de sus juntabolas no estaba cumpliendo con sus funciones cómo debe ser y por eso fueron sancionados por el Tribunal Disciplinario.

“Sancionar al club con una multa de 1 millón de colones en conformidad con el artículo 60 inciso 2) al ser la primera vez que alguno de los juntabolas pierda tiempo en forma evidente o no cumpla adecuadamente con sus funciones”, citó el tribunal.

Pérez Zeledón también fue sancionado, luego de la derrota contra Saprissa. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pérez Zeledón recibió fuertes sanciones

En Pérez Zeledón también hubo fuertes sanciones, luego de la derrota contra Saprissa, el lunes pasado.

“Sancionar al jugador Eduardo Pastrana Reyes con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.

“Sancionar al jugador Luis José Hernández Paniagua con 3 partidos de suspensión y una multa de ¢350.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 37 inciso 3), al ser la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave, especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento, con cualquier parte del cuerpo sin estar en disputa el balón.

En Herediano, Allan Cruz recibió una sanción de 3 partidos de suspensión y una multa de 200 mil colones, “al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”.