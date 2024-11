Jurgens Montenegro habla del amaño de partidos: “Nos dijeron que teníamos que perder 1-0″

Jurguens Montenegro contó las verdaderas razones por las que dejó el fútbol de Albania. Prensa Liberia. (Prensa Municipal Liberia)

Jurgens Montenegro, jugador del Municipal Liberia, reveló las razones por las que dejó el fútbol de Albania.

El delantero llegó el año pasado al Egnatia de Albania, en donde se proclamó campeón, sin embargo, hubo una situación extracancha que no le gustó y por eso a mediados de año regresó al país para vincularse al cuadro pampero.

“Hubo amaño de partido y yo no me presto para eso. Nos dijeron que teníamos que perder 1-0, y yo para esas cosas jamás me voy a prestar, he sido leal a mis principios y no voy con eso y por mi seguridad preferí regresar a Costa Rica.

“He venido hablando con mi abogado en España y hasta ahora toco el tema porque va más adelantado. El día que se dio la situación, un compañero me ayudó, y bueno, es parte de la experiencia, lo asumí con responsabilidad”, afirmó el jueves por la noche a Teletica Radio.

Montenegro contó anoche, previo al juego entre Liberia y Saprissa, que el día en que se dio el supuesto amaño no estuvo en el encuentro.

“Ese día no jugué el partido, estuve en el banco, siempre he tenido valores, es parte de mi profesionalismo y en dicho partido perdimos y estoy contento porque hice una buena temporada allá.

“Cuando estaba allá me aparecieron ofertas en otros clubes, pero por mi seguridad no podía seguir en Europa y la verdad estoy contento en Liberia”, afirmó.