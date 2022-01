Jurguens Montenegro contó cómo la pasó en Bolivia: “En la segunda semana casi me muero”

El jugador porteño está agradecido por el chance de volver a la Liga. José Cordero. (Jose Cordero)

Jurguens Montenegro, delantero de Alajuelense, contó que está feliz de volver a su casa y habló de su paso por el Bolívar del fútbol boliviano.

“Le agradezco a Dios por la oportunidad de estar acá, sé la responsabilidad que conlleva este escudo y hay que hacer las cosas de la mejor manera, porque la Liga siempre merece estar en el primer lugar.

“Sobre la experiencia en Bolivia, fue muy lindo conocer otro país, saber que uno no puede conformarse, saber que tiene que hacer muchas cosas para avanzar. No me tocó la oportunidad de jugar tanto, pero cuando me tocó la aproveché”, comentó.

[ El socio más joven de Alajuelense se hizo saprissista ]

El porteño contó que dos semanas después de llegar al país sudamericano, sufrió mucho por el tema del aire.

“En la primera semana me fue bien, me decían que me dolería la cabeza, pero me fue peor en la segunda semana, se me complicó y casi me muero. Ahora me toca mejorar la parte física”, recalcó.

Al atacante lo ilusiona volver a compartir camerino con sus compañeros y también destacó el trabajo del técnico Albert Rudé.

Sobre el juego contra Guanacasteca, que será el próximo sábado, a las 7 de la noche, el manudo dijo: “He visto muy poco al equipo, hay jugadores que compartieron camerino conmigo, pero más allá de fijarnos en Guanacasteca, tenemos que fijarnos en nosotros. En hacer las cosas bien”.