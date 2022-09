Jurguens Montenegro: “No me quedan opciones, pero no me toca evaluarme”

El delantero de Puntarenas FC, Jurguens Montenegro, dijo que no le corresponde a él hacer una evaluación sobre su trabajo con los porteños, pues puede decir cualquier cosa y prefiere que sean otros los que opinen.

Jurguens Montenegro dice que jugó bien contra Saprissa, pero que no le quedó una opción. (JOHN DURAN)

Montenegro llegó al Puerto con altas expectativas, luego de su paso por Liga Deportiva Alajuelense y por el fútbol boliviano, además de que es originario del Puerto, pero solo lleva un gol marcado en el campeonato.

“Hay situaciones que yo no puedo controlar, entonces no puedo como darme una evaluación porque no soy la personas correcta. Puedo decir que jugué mal o que jugué bien pero realmente no es la verdad, solo los que vieron el juego saben. No me quedan opciones pero no me toca a mí evaluarme”, dijo.

Reconoció que se le han complicado un poco los partidos y que, por ejemplo, ante el Deportivo Saprissa no le quedó ninguna opción más allá de un cañonazo fortísimo que quedó en un defensa.

“Fue la única jugada, tengo que seguir trabajando, he hecho las cosas lo mejor que he podido, no puedo volverme loco, en algún momento todo me va a salir”, explicó el delantero.

Incluso, dijo que ni siquiera puede decir que le está faltando el gol, cuando no le quedan opciones. “Es difícil, tampoco es que me eche a morir por no hacer gol, pero los delanteros vivimos de eso”, expresó Montenegro.

Dijo que se está quedando en Esparza con su novia, no en Fray Casiano de donde es originario, y que todos los días viaja.