Jurguens Montenegro se despide de la afición de Alajuelense con un sentido mensaje

El delantero Jurguens Montenegro se despidió, mediante sus redes sociales, de la afición de Alajuelense, tras ser fichado por el club de Albania, el KF Egnatia, actual líder de la liga de ese país. Recordemos que Albania es un país en crecimiento futbolístico y está clasificada a la Eurocopa.

Jurguens Montenegro usó esta imagen para despedirse.

Montenegro puso en sus redes sociales que ha llegado el momento de decir hasta pronto al club al que le ha dedicado seis años de amor y respeto. “Hoy me despido del equipo que me abrió las puertas cuando nadie más lo hizo”, publicó.

“Triste porque me despido del equipo que me vio crecer, me formó e hizo jugador profesional, pero a la vez contento porque sé que hice las cosas bien las veces que me tocó defender esa hermosa camiseta”, añadió Jurguens en su carta.

Luego se despidió de los directivos, cuerpo técnico, jugadores y todo el personal de Alajuelense.

“A toda la afición manuda que confió en mí y también a todas esas lindas personas que se sienten representados dentro del campo por mí”, concluyó.