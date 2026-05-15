Karate costarricense tendrá una velada histórica este sábado, día en que todo será permitido

La Copa de karate Hiroshige 2026 se realizará este sábado en Desamparados. (Cortesía. /Cortesía.)

El karate tendrá este sábado un día realmente en Costa Rica pues en el marco de la Copa Hiroshige 2026 se vivirá todo un festival que tendrá como gran atractivo, por primera vez en el país, un torneo tipo Shinken Shobu, una de las categorías más extremas del deporte.

El Shinken Shobu es un tipo de karate en el que los golpes a la cara son permitidos, tanto con las manos con puñetazos, como con los pies, además de permitir derribadas y agarres sin que el combate sea detenido.

Silvia Berrios, una de las organizadoras del evento explicó a La Teja, que esta modalidad busca abrirse espacio en el país por el que se han preparado muchísimo y por primera vez la la tendrán como exhibición con un grupo pequeño, para darla a conocer.

“Nuestro estilo es de karate Kyokushin, hay diferentes ramas dentro del karate, una es el estilo Kyokushin, que se caracteriza por ser de contacto pleno, nosotros buscamos derribar al oponente lo más pronto que se pueda en el combate cuerpo a cuerpo, sin protección, excepto los niños, que sí se protegen”

“En esta ocasión, decidimos incluir el estilo Shinken Shobu, en el Kyokushin no se golpea a la cara en torneo, solo con los pies, pero en esta modalidad lo que se trata es llevar el karate a otro nivel y hacerlo un poco más real, con golpe a la cara, derribos, dentro de las reglas y límites, porque tampoco es que se pegan como si fuera el cine”, comentó.

La Copa de karate Hiroshige 2026 disputará diversos tipos de estilos de la disciplina. (Cortesía. /Cortesía.)

El evento reunirá a 170 atletas en 40 categorías y contará con la participación de prestigiosas organizaciones internacionales y tendrá lugar en la Villa Olímpica de Desamparados a partir de 9 a.m.

Sin duda que el gran atractivo es ver por primera vez en Costa Rica el estilo Shinken Shobu, el cual es deconocido para mucho, pero también estarán las categorías, Kata y Kumite en semi y full contact.

“Entendemos que muchos estarán esperando que lo hagamos una primera vez a ver si se animan para la próxima a competir, estamos muy emocionados con ganas de demostrar lo que podemos hacer e invitar a todos los amantes del karate a venir a acompañarnos”

“En Shinken Shobu seremos poquitos, pero eso no nos desmotiva para nada y una oportunidad para mostrarles”, comentó Berrios.

Silvia Berríos Fallas, es la presidente de FEKACO (Cortesía. /Cortesía.)

Las entradas valen 7 mil colones y la sede cuenta con mucho espacio para parqueos.