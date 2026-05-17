Karate costarricense tuvo un día histórico al disputar una categoría nunca vista en Costa Rica

El karate costarricense vivió una jornada histórica este sábado en la Villa Olímpica José Figueres Ferrer, en Dos Cercas de Desamparados, tras realizarse la Copa Hiroshige 2026 y el histórico primer Torneo de Shinken Shobu de Karate de Contacto.

El Shinken Shobu es un tipo de karate en el que los golpes a la cara son permitidos, tanto con las manos con puñetazos, como con los pies, además de permitir derribadas y agarres sin que el combate sea detenido.

Esta modalidad se disputó por primera vez en el país, un estilo de karate muy popular en Japón por ser de las categorías más extremas dentro de esta disciplina.

El evento reunió a 170 atletas en 40 categorías de todas las edades entre niños y adultos y contó con la participación de prestigiosas organizaciones internacionales.

En Japón y otros países el Shinken Shobu se disputa con las manos limpias; sin embargo, acá se usaron unos guantes muy delgados, apenas para cubir las manos, para mitigar apenas el impacto de los golpes.

En las categorías juveniles y de menores de edad se usaron cascos, pese a que se podía golpear a la cara, además de hacer derribos y volteos a los competidores cuando caen.

La fiesta del karate se disputó por todo el día, hasta las 4 p.m con la premiación en las diversas categorías.

Copa Hiroshige de 2026 y el histórico 1er Torneo de Shinken Shobu de Karate de Contacto (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

En el Torneo de Shinken Shobu de Karate de Contacto se usaron guantes delgados solamente. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Los árbitros siguieron muy atentos el torneo de Shinken Shobu de Karate de Contacto (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

En la Copa se disputaron diversas categorías. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Las patadas y acrobacias estuvieron a la orden del día. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

El Shinken Shobu también se disputó en categoría femenina. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

La Sensei Silvia Berríos estuvo muy atenta de todos los pequeñitos een el torneo. (Randall Vásquez/Randall Vásquez)

Los Campeones Shiken Shobu avanzados categoría pesada (Randall Vásquez/Randall Vásquez)