Karate costarricense tuvo un día histórico al disputar una categoría nunca vista en Costa Rica

El karate costarricense vivió una jornada histórica este sábado en la Villa Olímpica José Figueres Ferrer, en Dos Cercas de Desamparados, tras realizarse la Copa Hiroshige 2026 y el histórico primer Torneo de Shinken Shobu de Karate de Contacto.
El Shinken Shobu es un tipo de karate en el que los golpes a la cara son permitidos, tanto con las manos con puñetazos, como con los pies, además de permitir derribadas y agarres sin que el combate sea detenido.
Esta modalidad se disputó por primera vez en el país, un estilo de karate muy popular en Japón por ser de las categorías más extremas dentro de esta disciplina.
El evento reunió a 170 atletas en 40 categorías de todas las edades entre niños y adultos y contó con la participación de prestigiosas organizaciones internacionales.
En Japón y otros países el Shinken Shobu se disputa con las manos limpias; sin embargo, acá se usaron unos guantes muy delgados, apenas para cubir las manos, para mitigar apenas el impacto de los golpes.
En las categorías juveniles y de menores de edad se usaron cascos, pese a que se podía golpear a la cara, además de hacer derribos y volteos a los competidores cuando caen.
La fiesta del karate se disputó por todo el día, hasta las 4 p.m con la premiación en las diversas categorías.