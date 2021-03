“Desde que salgo de mi casa, en Pavas uso mascarilla quirúrgica, entro a las siete de la mañana y me tengo que poner gabacha, botas, un gorro y vamos para adentro. Debemos respetar las burbujas para almorzar y cuidarnos mucho para no contaminar los espacios mientras nos quitamos los trajes. Luego del almuerzo me coloco un traje nuevo y así sigo, hasta las cuatro de la tarde., que salgo de trabajar”, aseguró.