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Karateca costarricense vuelve a subirse a un podio ocho años después en Juegos Centroamericanos

Gabriel Vargas volvió a ponerse una medalla ocho años después de conseguir su primera presea

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El karateca costarricense Gabriel Vargas conquistó la medalla de bronce en el combate masculino -75 kg de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El tico aseguró la presea tras imponerse 7-5 al colombiano Juan Landazury en el combate.

Esta medalla tiene un significado especial para Vargas, pues ocho años después vuelve a subir al podio de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Barranquilla 2018 también conquistó el bronce en los -75 kg, por lo que Santo Domingo 2026 representa su segunda medalla en esta competencia regional.

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Gabriel Vargas Hernández Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Medalla de bronce en el kumite masculino de -75 kg 7 de agosto del 2026 Fotografía: Comité Olímpico Nacional
El karateca Gabriel Vargas ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: CON. (Fotografía: Comité Olímpico Nacional /La Nación)

Extensa carrera

Vargas cuenta con una extensa trayectoria dentro de la Selección Nacional. Forma parte del equipo nacional adulto de karate desde el 2017, mientras que sus resultados internacionales se remontan incluso a su etapa juvenil. En el 2019, por ejemplo, consiguió el oro nacional en kumite sub-21 -75 kg.

“Su experiencia también quedó demostrada recientemente en el Campeonato Centroamericano CCONDEKA 2024, donde obtuvo otra medalla de bronce en kumite senior -75 kg. Además, ha competido en Campeonatos Panamericanos Senior, incluido el realizado en Monterrey, México, en el 2025″, según información del Comité Olímpico Nacional.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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