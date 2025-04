Kenay Myrie tiene una fiel aficionada que hace de tripas chorizo para apoyarlo en su carrera

Kenay Myrie (centro) tiene en la grada a su más fiel aficionada, que lo apoya día y noche. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenay Myrie, defensor del Deportivo Saprissa tiene una fiel aficionada, quien desde la grada cruza las manos, se levanta cada vez que toca el balón, le aplaude y hasta le grita, alentándolo en cada juego.

Se trata de doña Pamela Reyes, la mamá del joven jugador de 18 años, quien hace de tripas chorizo para no perderse un solo encuentro de su muchacho, ya que Kenay tiene 3 hermanos más y la familia se acomoda para apoyarlo a él y a sus hermanos en las actividades dentro y fuera de la cancha.

LEA MÁS: ¿Cómo es Kenay Myrie, la nueva joya del Saprissa? El muchacho confesó sus ahnelos y temores

Kenay tiene un hermano gemelo, Kenan quien está en las ligas menores del Saprissa y se está recuperando de una lesión. También está Kyara, la princesa de la familia, quien juega voleibol y Kyan, el más terrible de la casa, en palabras de su mamá, quien se forma en las ligas menores de Alajuelense.

La orgullosa mamá conversó con La Teja, desde las gradas del estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, en donde fue a ver a su muchacho la semana pasada, en el juego entre morados y albinegros y contó lo que la hace feliz, así como sus preocupaciones.

Doña Pamela Reyes (de saco verde) es la orgullosa madre del defensor morado. Cortesía Kenay Myrie. (Cortesía Kenay Myrie/Cortesía Kenay Myrie.)

Una mamá realizada

- ¿Qué le parece el desempeño de Kenay en Saprissa?

Como mamá, siempre lo veo bien. La verdad es que no entiendo mucho de fútbol, como dice Roy y mis hijos, pero yo siempre lo veo muy bien y me siento muy agradecida con Dios por lo que le ha permitido realizar hasta el día de hoy. Vivo en un entorno muy futbolero, pero soy bien mala para el fútbol.

Es un sueño para nosotros, Kenay y su hermano gemelo Kenan empezaron a jugar a los 9 años, y han sido días, noches, todo un sacrificio, pero qué no hace uno papá por los hijos, ¿verdad? Ha sido una bendición y ahora verlos a ellos, que estuvieron en otros clubes y ahora juegan para Saprissa fue un cambio muy positivo en nuestras vidas, la mejor decisión que tomaron, con ayuda de mi esposo, que es el que siempre los guía, y ha sido una bendición, de verdad que sí.

No le miento, me pongo muy nerviosa en los partidos, me estreso mucho, pero siempre le pido a Dios que me lo cubra y que me lo proteja de todo, siempre le enviamos los mejores deseos antes de un partido y lo apoyamos mucho.

- ¿Cómo define su personalidad?

Todos son muy diferentes: Kenay es el más serio de la familia, Kenan es más relajado, pero el más terrible de la casa es Kyan, el menor de todos, es muy extrovertido. Kyara es muy centrada, la verdad es que todos son bien portados.

- ¿Cuál es su principal preocupación como madre?

Me preocupan mucho las lesiones, la alimentación y el estudio, que para nosotros es muy importante, porque saben que no tienen opción, deben estudiar si quieren jugar, en eso no hay ‘tutía’, como dicen.

“Verlos a ellos, que estuvieron en otros clubes y ahora juegan para Saprissa fue un cambio muy positivo en nuestras vidas, la mejor decisión que tomaron”. — Pamela Reyes, madre de Kenay Myrie.

Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de que todos sean deportistas. Kenan recientemente se está incorporando a los entrenamientos después de una lesión y ver Kenay en primera división es un ejemplo para sus hermanos.

- ¿Qué carrera cursa Kenay?

Está estudiando terapia física y Kenan educación física, en la Universidad Católica, gracias a Saprissa, que les consiguió una beca deportiva. Kyan estudia en el colegio del CAR y allá entrena y estudia y Kyara está en noveno año y juega con el equipo del Comité Cantonal de Santa Bárbara de Heredia.

- ¿Cómo es un día a día en la vida de Kenay?

Se levanta a eso de las 5:30 a.m. y me organizo para preparar el desayuno, que lleve sus meriendas, ayudarle con todo lo que es la alimentación, para que luego se vaya a entrenar.

Kenay y su hermano gemelo Kenan (de negro) están estudiando gracias a una beca que les dio el Saprissa. Cortesía Kenay Myrie. ( Cortesía Kenay Myrie/Cortesía Kenay Myrie.)

Aunque sean gemelos, Kenay y Kenan tienen gustos muy diferentes y eso se ve reflejado hasta en la comida, Kenay es más delicado por decirlo así, mientras Kenan come de todo. Cuando termina los entrenamientos se organiza para estudiar.

Siempre vamos al estadio, en la familia nos ayudan mucho para poder acompañarlo, porque a veces Kyan tiene partidos o cosas por el estilo y cuando Kenay está en un partido fuera de San José, voy a recogerlo, me declaro mamá gallina y en la casa me vacilan por eso, pero así somo las mamás.

- ¿Y qué dice su papá (Víctor Reyes, secretario de la LDA) al ver a sus nietos en la acera del frente?

Mi papá está muy feliz, muy contento, muy agradecido con Dios y muy orgulloso de lo que han logrado. Como dice papi, ‘no es la institución, no es porque sean morados, siempre los voy a apoyar porque son mis nietos’ y él está feliz. Si ellos son felices, él está feliz.

- ¿Cómo se siente Kenay con el nuevo cuerpo técnico?

Él se ha sentido muy cómodo con los entrenadores que ha tenido (Vladimir Quesada, José Giacone y ahora Paulo Wanchope), está muy agradecido con los entrenadores porque le han dado oportunidad de jugar y poco a poco ha ido demostrando, sabemos que le hacen falta muchas cosas que aprender, porque está muy joven, pero está contento y agradecido por la oportunidad que le han dado.