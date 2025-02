Kendall Waston aclara si está a gusto con su nueva posición

Saprissa jugó con hambre, no solo esa de triunfo, esa de querer comerse al rival, sino con el hambre de aplacar críticas, de demostrar que el equipo está de vuelta, que la reacción que se vio el jueves ante el Vancouver Whitecaps, no fue una ilusión.

David Guzmán parece llorar de alegría por el buen momento de Kendall. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Y así entraron al partido. A devorarse a un Sporting al que ni el entrenador Luis Marín le quita esa maldición de malos cierres del torneo. En esta ocasión, el momento le llegó antes, pues ni siquiera ha empezado la segunda vuelta. Definitivamente, el cuerpo técnico albinegro tiene mucho trabajo.

Kendall Waston confirmó en FUTV que el entrenador José Giacone lo seguirá utilizando como delantero, tal y como lo ha hecho en los dos partidos de la temporada que ha participado.

Waston jugó solo 45 minutos contra Sporting, en la inicial, tiempo suficiente para demostrar su calidad. Saprissa anotó los dos goles en ese período y luego descansó al gigante morado. El juego finalizó 2 a 0.

El segundo gol fue de David Guzmán, luego de una gran jugada de la Torre.

“El profe me lo había comentado, me había dicho que cómo me sentía y le dije que yo soy un soldado más, donde me llame estaré presente. Lo tomo con la seriedad del caso, no es que pienso que voy a cumplir y ya, no no. Es con seriedad”, manifestó.

Waston añadió que respeta a sus otros compañeros en la delantera y que es una competencia sana. “No me puedo relajar, hay que trabajar extra y afinar cosas”, indicó.

El delantero agregó que han trabajado movimientos en la zona ofensiva, dando a entender que nada es improvisado.

“Hemos ensayado varias cosas, el grupo y el profe saben que siempre estoy anuente a ayudar en cualquier posición, lo principal es Saprissa y en lo que necesite allí estaré. Las cosas salieron bien hoy”.

Waston dice que están conscientes de la importancia del encuentro que viene por la Copa de Campeones de Concacaf, al que llegarán el jueves a Canadá con una ventaja de 2 a 1 ante el Whitecaps, equipo de la MLS.

“Es un partido fundamental, queremos trascender y tenemos que mantener esa ventaja que tenemos, sin confiarnos. Queremos hacer un buen partido y traernos la clasificación”.

Para eso, es importante el buen momento de Waston, pero también de otros hombres que están subiendo de nivel.

“Me alegra mucho por Ariel Rodríguez, venía sin anotar y ahora tiene dos partidos consecutivos con gol, eso le da confianza y tranquilidad”, comentó.