Kendall Waston describió lo que vivió en el homenaje que le rindieron el fin de semana en Estados Unidos

Kendall Waston recibió un homenaje especial del FC Cincinnati,equipo en el que militó entre 2019 y 2020. (Redacción Perfil/Redes FC Cincinnati)

El defensor saprissista Kendall Waston compartió en sus redes sociales un sentido mensaje de agradecimiento al Cincinnati, el equipo de la MLS que le rindió homenaje el fin de semana.

La Torre fue el primer capitán del club norteamericano y el domingo participó en un sentido reconocimiento, que le hicieron en el TQL Stadium.

“Honrado y agradecido al propietario del club, Carl Lindner, al presidente, Jeff Berding, a los fans y a toda la organización de Cincinnatti por darme el privilegio de este reconocimiento durante la celebración del 10 aniversario del club.

“Ser el primer capitán de la MLS en la historia del equipo es un honor que llevaré por siempre en mi corazón. Gracias por creer en mí, abrazar a mi familia y hacerme sentir parte de esta gran familia desde el primer día. ¡Cincinnati siempre tendrá un lugar especial en mi vida!“, escribió el jugador.

Cabe recordar que Saprissa le dio permiso para asistir a ese homenaje y por eso no estuvo en el partido ante Cartaginés, que los morados perdieron 3-0.

