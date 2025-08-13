Deportes

Kendall Waston describió lo que vivió en el homenaje que le rindieron el fin de semana en Estados Unidos

El jugador recibió un homenaje el pasado domingo, esto dijo del momento

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Kendall Waston recibe un homenaje especial del FC Cincinnati,equipo en el que militó entre 2019 y 2020.
Kendall Waston recibió un homenaje especial del FC Cincinnati,equipo en el que militó entre 2019 y 2020. (Redacción Perfil/Redes FC Cincinnati)

El defensor saprissista Kendall Waston compartió en sus redes sociales un sentido mensaje de agradecimiento al Cincinnati, el equipo de la MLS que le rindió homenaje el fin de semana.

La Torre fue el primer capitán del club norteamericano y el domingo participó en un sentido reconocimiento, que le hicieron en el TQL Stadium.

LEA MÁS: Así justificó Paulo Wanchope la ausencia de Kendall Waston contra Cartaginés

“Honrado y agradecido al propietario del club, Carl Lindner, al presidente, Jeff Berding, a los fans y a toda la organización de Cincinnatti por darme el privilegio de este reconocimiento durante la celebración del 10 aniversario del club.

“Ser el primer capitán de la MLS en la historia del equipo es un honor que llevaré por siempre en mi corazón. Gracias por creer en mí, abrazar a mi familia y hacerme sentir parte de esta gran familia desde el primer día. ¡Cincinnati siempre tendrá un lugar especial en mi vida!“, escribió el jugador.

Cabe recordar que Saprissa le dio permiso para asistir a ese homenaje y por eso no estuvo en el partido ante Cartaginés, que los morados perdieron 3-0.

LEA MÁS: ¿Debía ir Kendall Waston a homenaje en Estados Unidos? Ausencia del jugador generó debate

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Kendall Waston
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.