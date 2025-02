Kendall Waston, el defensor que fue el delantero estrella de la jornada

Kendall Waston se convirtió en la mayor sorpresa de la jornada de fútbol, al aparecer como un centro delantero y no en su posición habitual, como defensor.

No vamos a decir que La Torre fue el mejor delantero, pero la sorpresa que causó y el hecho de no desentonar en el ataque morado, además de poner una asistencia de una buena manera, con el pie y no con la cabeza, como es su fuerte, le da mérito.

Waston controló un balón que Youstin Salinas intentó despejar, pero la bola le pegó en los pies al nuevo delantero, quien con un amague dejó botado a Pablo Arboine, llegó a la línea de fondo, alzó la cabeza y le puso un centro exacto a David Guzmán. Fue el 2 a 0 definitivo en el juego que los morados derrotaron a Sporting.

En el equipo de la fecha, también sobresale otro morado en el ataque, Ariel Rodríguez, quien ha venido subiendo el rendimiento (necesitaba competencia) y ha anotado ya en dos partidos consecutivos. Deyver Vega termina el trío de saprissistas.

Puntarenas FC, el equipo revelación, colocó al delantero que falta, Anthony Hernández, quien ha estado en el equipo de la fecha en varias oportunidades. Además, está John Paul Ruiz, quien ha mostrado correr de buena manera la lateral, algo que no pudo hacer con el Herediano y hace rato viene cumpliendo buenos papeles. En defensa, también destacamos a Kenner Gutiérrez.

Cartaginés, que sacó un triunfo de oro en Pérez Zeledón, destacó con tres jugadores en defensa, el portero Kevin Briceño, José Luis Quirós por un costado y Randall Cordero por el centro.

El líder del torneo, Herediano, metió a dos jugadores del medio campo, Elías Aguilar, incansable y pieza vital, y Allan Cruz, quien entró de cambio, pero le dio más ímpetu al ataque florense.