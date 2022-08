Kendall Waston y su familia. Instagram.

El defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, enfrenta el partido más difícil de su vida.

El jugador y su esposa, Priscilla Robles, están luchando contra una enfermedad que tiene en el hospital a Keysaack, su hijo de 8 años.

Robles le dedicó unas sentidas palabras a su esposo, luego de que el sábado anterior, ambos estuvieron juntos en el hospital.

“Tenemos semanas de estar luchando con la salud de nuestro hijo y esto nos tiene drenados. Ya para el sábado por la noche, después del partido, mi esposo y yo en el hospital, con el alma hecha un puño pero la fe puesta en Dios”.

Kendall Waston compró moderno aparato para acelerar su recuperación y estar con la Sele (video)

“Pero ver a mi esposo después de su trabajo tan físico, a las 2:00 a.m. con el cansancio a tope, sin poder comer de la angustia y mil emociones. Volví a ver a mi esposo y vi plasmado ante mis ojos un increíble papá, esposo y compañero de vida (sic)”.

“¡Cuánto lo admiro! Pareciera que es lo normal pero la realidad es que no… Ayer me tomó de la mano y me dijo ¡vamos! A donde sea pero tú y yo a recargar baterías, porque lo que tú pasaste fue demasiado y yo solo me reía porque lo único que pensaba era en esa imagen de hospital, él agotado en una silla sufriendo pero sigue pensando en mí”.

“Mi esposo es lejos de ser perfecto, pero a mis ojos es el mejor compañero de vida que Dios me regaló. Probablemente lo único que quería era decirles que a mi poca experiencia de vida, lo que tengo por seguro es que la admiración en la relación es fundamental, es clave. Hace que cualquier ola sea más fácil de remar si estamos juntos”.

“Posdata: Mi hijo está mucho mejor”, escribió la también cantante en su cuenta de Instagram.