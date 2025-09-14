Deportes

Kendall Waston habló de la Selección en momentos en que piden su regreso a la Tricolor

El defensor Kendall Waston habló de la Selección Nacional, luego de los empates contra Haití y Nicaragua

Por Yenci Aguilar Arroyo
14/09/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Guadalupe en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Kendall Waston está dispuesto a volver a la Selección de Costa Rica. (John Durán /John Durán)

El defensor Kendall Waston, del Deportivo Saprissa, fue tajante al decir que nunca le ha cerrado las puertas a la Selección Nacional.

El espigado jugador dio declaraciones a Teletica Deportes, luego de la victoria contra Guadalupe y así se refirió al hecho de que los aficionados estén pidiendo su nombre, de cara a los juegos venideros de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

“Yo nunca he cerrado las puertas a la Selección, soy un soldado más. Hay que seguir trabajando pero lo más importante, es que a los que llamen, sea en beneficio del fútbol nacional.

“Todos sabemos lo que genera Costa Rica en un Mundial, ojalá que todo pueda sumar para la Selección”, afirmó.

Saprissa vs Guadalupe
Los morados cosecharon un importante triunfo en casa. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El próximo: Herediano

Sobre la victoria contra Guada, Kendall se mostró feliz y aseguró que la victoria les ayudará de cara al encuentro contra Herediano, que será en el estadio Carlos Alvarado, el próximo miércoles.

“Gracias a Dios logramos puntuar de tres, nos permite agarrar confianza, salir de los resultados negativos y nos ayuda, pero no debemos relajarnos.

“El juego contra Herediano es otro clásico, espero que podamos fluir y tener un excelente desempeño en la cancha”, dijo la Torre.

