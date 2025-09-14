Kendall Waston habló de la Selección en momentos en que piden su regreso a la Tricolor

El defensor Kendall Waston, del Deportivo Saprissa, fue tajante al decir que nunca le ha cerrado las puertas a la Selección Nacional.
El espigado jugador dio declaraciones a Teletica Deportes, luego de la victoria contra Guadalupe y así se refirió al hecho de que los aficionados estén pidiendo su nombre, de cara a los juegos venideros de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.
“Yo nunca he cerrado las puertas a la Selección, soy un soldado más. Hay que seguir trabajando pero lo más importante, es que a los que llamen, sea en beneficio del fútbol nacional.
“Todos sabemos lo que genera Costa Rica en un Mundial, ojalá que todo pueda sumar para la Selección”, afirmó.
El próximo: Herediano
Sobre la victoria contra Guada, Kendall se mostró feliz y aseguró que la victoria les ayudará de cara al encuentro contra Herediano, que será en el estadio Carlos Alvarado, el próximo miércoles.
“Gracias a Dios logramos puntuar de tres, nos permite agarrar confianza, salir de los resultados negativos y nos ayuda, pero no debemos relajarnos.
“El juego contra Herediano es otro clásico, espero que podamos fluir y tener un excelente desempeño en la cancha”, dijo la Torre.