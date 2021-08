Kendall Waston lleva tres expulsiones en 20 partidos y le sale carísimo a Saprissa

El defensor de Saprissa Kendall Waston lleva un récord nada grato con los morados, tres expulsiones en 20 partidos.

La más reciente la recibió este martes en la derrota que sufrió su equipo 1-0 ante Cartaginés, al recibir doble amarilla, por lo que sería castigado con una mejenga, con esto se habrá perdido siete partidos por culpa de las expulsiones.

Ese “romance” con las tarjetas rojas no es nada rentable para el cuadro morado, pues Waston es el jugador más caro de la planilla, según una nota publicada en La Teja en enero del 2021, supuestamente se echa 13 millones de colones por mes.

La Torre inició su récord negativo el 14 de febrero de este año, cuando vio la roja por meterle un patadón por donde más duele al limonense Darryl Araya, por esa acción lo castigaron con dos partidos.

Volvió a ver la tarjeta roja en la hora más importante para los morados, en la semifinal ante Alajuelense, expulsión por la que lo castigaron con cuatro partidos. Por eso, el zaguero no estuvo en la vuelta de esa serie en el Morera Soto, ni en los dos partidos de la final ante Herediano, ni en el debut ante Santos. La expulsión fue muy similar a la primera, por juego brusco.

La tercera roja fue la de este martes, apenas en la sexta jornada del torneo.

Para el exdefensor central de Alajuelense Javier Delgado, quien es el director deportivo del Real España de Honduras, los jugadores en esos puestos se exponen más a las faltas por ser los últimos hombres, muchas veces en posición de cortar el ataque antes de que un delantero quede en clara posición de anotar.

“Están expuestos a los choques y las disputas y eso eleva el porcentaje de la posibilidad de una expulsión, pero también entra el carácter, las condiciones física y emocionales de cada jugador. Algunos son equilibrados, otros más impulsivos”, dijo en general sobre el tema.

A la hora de puntualizar en Waston, expresó que es un poco impulsivo y reclama mucho.

“Kendall es un gran jugador y uno piensa que debe tener experiencia y equilibrio emocional, es de la Sele, estuvo en un mundial, jugó en el extranjero y debería ser un ejemplo y guía para los más jóvenes”.

“Pero es de los jugadores que no le gusta perder y eso a veces a uno lo traiciona. Estoy seguro que Mauricio (Wright) que también fue defensa y lo expulsaron, como lo hicieron conmigo, será importante para que Waston analice la situación y corrija porque no puede perder una figura cada cierto tiempo. No es rentable para el equipo”, comentó el Sheriff.

Mala fama

Para el exárbitro Andrey Vega, la reincidencia de Waston le hace daño al defensor, pues los árbitros lo van metiendo en una lista de jugadores que reclaman mucho y que son arteros para jugar.

“No deberían existir prejuicios, pero sí es importante que el árbitro conozca a los equipos y a los jugadores, saber quién es el que reclama y quién no, cuál es el rudo, cuál el habilidoso. Quién juega fuerte y quién es malintencionado, es parte de saber arbitrar.

“Kendall tiene que cambiar el temperamento, controlarlo. Es cierto que por su estatura y corpulencia es difícil de marcar y lo tratan de incomodar y en muchos reclamos lleva razón, pero se deja llevar por el temperamento. Se tiene que dedicar a jugar”, explicó Vega.

Numeritos comprados

Otro jugador con el que Saprissa sufre mucho es David Guzmán, quien precisamente está purgando una sanción de tres partidos por la roja que recibió en el juego ante Herediano.

O sea, Saprissa no contará ni con Waston ni con Guzmán ante Jicaral, ambas bajas por expulsiones.

La “especialidad” de David son las amarillas, no lo expulsan tanto.

Guzmán recibió doce tarjetas amarillas en el torneo pasado, siendo el futbolista más amonestado. Por esa situación, no pudo disputar dos partidos, pues recordemos que cuando un jugador acumula cinco amonestaciones cumple un partido de castigo y el registro empieza de cero.

En el actual torneo ya lleva dos, más la expulsión. Waston tiene tres amarillas y una roja.

“David tiene todos los números de la rifa comprados, por la posición de recuperador está más expuesto, por su temperamento, todo el mundo lo reconoce como rudo y brusco y en ciertas ocasiones como mal intencionado. Eso provoca que el árbitro, los asistentes y hasta el cuarto árbitro le presten más atención”, mencionó Vega.