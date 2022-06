Kendall Waston: “Me tomé dos pastillas anoche porque no podía dormir de la ansiedad

El defensor central Kendall Waston confesó luego del partido que dio la clasificación al Mundial de Catar 2022 que no pudo dormir anoche por la ansiedad y la “nervia” que sentía por el partido contra Nueva Zelanda.

Kendall Waston entró para poner el candado a los neozelandeses. (KARIM JAAFAR/AFP)

“Anoche no pude dormir, me tomé dos pastillas para ver si dormía, era de las ansias. No podía dormir de la ansiedad”, dijo el defensor.

Añadió que la sensación de clasificar es indescriptible.

“No creo en las casualidades, sí en el trabajo, en la constancia, en la fe, en no desmayar. Habíamos hablado de que si estábamos aquí era por algo, en el partido contra El Salvador la bola no entró en el último minuto, en otras ocasiones entra. Esto es nuestro, dijimos. Bendito Dios por esta nueva oportunidad”.

