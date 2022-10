Kendall Waston: “No podemos estar con esa mediocridad de que no pasa nada... No, sí pasa algo”

El defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, manifestó, luego del empate a cero en el clásico nacional, que sienten frustración por no haber podido ganar, luego de contar con opciones claras.

Kendall Waston tuvo una de cabeza, pero la paró Leo Moreira. (Jose Cordero)

El Monstruo bien pudo salir con la victoria, pero el guardameta local, Leonel Moreira se jugó un partidazo y evitó varias anotaciones cantadas. También el portero morado Kevin Chamorro hizo un estupendo trabajo y evitó que el León marcara.

Kendall Waston: “Hay tantas cosas que quisiera decir, pero no puedo”

“Es parte de la frustración, de uno siempre querer ganar, de no estar con esa mediocridad de que no pasa nada... No, sí pasa algo, queremos ganar, queremos matar y tenemos que ser muy autocríticos cuando tenemos que mejorar en ciertos aspectos”, dijo el gigante.

Expresó que son un grupo sano y que se dicen las cosas directamente. ”Sabemos que hay algo que mejorar y ojalá lo trabajemos en la semana y se pueda efectuar el día viernes”, añadió el defensa.

Waston fue uno de los jugadores que no pudo marcar por una intervención de Leo Moreira, en un frentazo espectacular que iba para adentro, pero que el portero rojinegro devolvió con una mano.