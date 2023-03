Kendall Waston: “Nosotros estamos felices con el cuerpo técnico”

El defensor Kendall Waston cree que en la Sele son autocríticos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El defensor de la Selección Nacional, Kendall Waston, afirmó que en la Tricolor son autocríticos y destacó que pese al resultado contra Panamá, se hicieron cosas buenas.

El espigado jugado afirmó que a diferencia de lo que algunos creen, en la Sele sí ven con lupa los errores que se cometen dentro de la cancha.

“Cada quién puede ver la situación de diferentes ángulos, tratamos de plasmar lo que se trabajó en la cancha. No fue un excelente partido, porque no ganamos, pero dentro del resultado negativo hicimos cosas buenas, que no se verán porque perdimos.

“No fue algo bueno del todo, porque se perdió, teníamos la responsabilidad de ganar para ir al ‘Final Four’ pero no lo hicimos”, afirmó.

LEA MÁS: Joel Campbell pide paciencia: “Con el tiempo se verá una mejor Selección”

Felices

Kendall recalcó que él y sus compañeros están felices con el trabajo del cuerpo técnico, encabezado por el técnico Luis Fernando Suárez y esto dijo de las críticas de la afición.

“Eso no nos compete a nosotros, es algo más de lo mediático, nosotros estamos felices con el cuerpo técnico, estamos creciendo, vamos creyendo en la táctica que quiere implementar el cuerpo técnico y esperamos que la gente le de el respaldo que se merece”, afirmó.

El defensor del Saprissa consideró que durante el juego contra los canaleros se propuso, pero por imprecisiones no pudieron sacar el partido.

En palabras de Kendall, los seleccionados están felices con Suárez. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros propusimos en el primer tiempo y también en el segundo, Panamá juega, no nos echamos para atrás, pero por imprecisiones no pudimos ser contundentes”.

Al jugador también se le consultó que si cree que el fútbol tico está estancado, mientras que las demás selecciones del área crecen y respondió: “Respeto su posición, pero no comparto con que nos estancamos”.