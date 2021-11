Kendall Waston rechaza que usarlo de delantero sea una medida desesperada

Este cabezazo de Kendall Waston en el último minuto clasificó a Costa Rica a Rusia 2018. Fotografía José Cordero Este cabezazo de Kendall Waston en el último minuto clasificó a Costa Rica a Rusia 2018. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Poner como delantero a Kendall Waston por su altura cuando los partidos se ponen feos es una de las tácticas más quemadas del Saprissa y la selección nacional, lo que para muchos es una “estrategia desesperada”.

Para la Torre, que lo manden arriba en los últimos minutos es algo a lo que ya se ha ido acostumbrando, pero no cree tampoco que sea una alternativa que se deba a la desesperación. En esta eliminatoria la Tricolor lo ha hecho en varios partidos.

“La verdad que es algo que me gusta, a veces sale y a veces no, es una solución diferente a lo que se presenta el partido. Yo lo veo de esa manera, no algo desesperado”

La Sele amarró su clasificación a Rusia 2018 gracias a esta estrategia usada en aquel momento por Óscar Ramírez. Esa vez la Torre le marcó a Honduras a los 95 minutos de cabeza para poner el definitivo 1-1 ante los catrachos.

Waston reconoció este miércoles mientras atendía a los medios antes del entrenamiento de la selección nacional que tampoco es algo que planifican o entra al partido pensando que al final tiene que irse arriba.

“No algo como que antes del partido se planifica porque sería mentirle, sino que dentro del partido se van presentando ciertas cosas que uno tiene que resolver con los técnicos, por eso digo que no lo veo como una solución desesperada, sino la solución a un problema.

“Hemos visto a contenciones jugar de defensas para buscarle una mayor salida de posesión de la pelota al equipo, esto es igual, así es como lo tomo”, explicó.