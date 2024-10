Kendall Waston rompe estereotipos y se une a moda que practicó Cristiano Ronaldo

Kendall Waston, jugador del Deportivo Saprissa luce con orgullo las uñas de sus manos pintadas. Yenci Aguilar.

El defensor del Deportivo Saprissa Kendall Waston rompe con los estereotipos y luce orgulloso, las uñas de sus manos pintadas.

Luego del partido entre los morados y el Comunicaciones de Guatemala, en donde los morados sellaron el pase a la Copa de Campeones de Concacaf, captamos a uno de los capitanes saprissistas con las uñas con diseños en color negro y de una le preguntamos.

Fiel a su estilo, el jugador comentó:

“Son loqueras mías, es parte de mi look, me las pinté en mi casa”.

- ¿Quién se las pintó, su esposa (Priscila Robles)?

- “No (risas) me las pintó una amiga”.

El defensor escogió el negro para su esmaltado. Yenci Aguilar.

El jugador respondió que ya lo ha hecho en otras ocasiones.

“No es la primera vez, me he pintado las uñas de los pies, me he pintado el pelo, es parte de mí”, dijo con seguridad el zaguero.

Con este estilo, Waston emuló a jugadores como Cristiano Ronaldo, que una vez apareció con las uñas pintadas, pero de los pies y otros futbolistas como Rubén García, Borja Iglesias y al delantero del Bayern Múnich Serge Gnabry.