Kendall Waston: “Si le tiro un beso a alguien es una amarilla”

Kendall Waston dice que a él por cualquier cosita lo amonesta. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Luego del encuentro contra Cartaginés, el defensor morado Kendall Waston salió a hablar del trabajo del arbitraje y aseguró que, aunque no le gusta estar llorando por el tema, siente que lo miden diferente, comparado a otros jugadores.

La Torre reconoció que a veces se frustra porque muchas veces, por cualquier cosita, le sacan la cartulina amarilla.

“Yo no soy un tipo de jugador que le gusta estar llorando, pero por cualquier cosa que hago en la cancha me muestran la amarilla, si le tiro un beso a alguien es una amarilla. A veces no comprendo las reglas y tampoco quiero culpar a los árbitros, porque ellos se apegan al reglamento, pero hay cosas como de sentido común, cosas que no ameritan una tarjeta”.

- ¿Cree que miden diferente a Kendall Waston?, le preguntaron al zaguero.

“Siento que me miden diferente y en la cancha no les pido nada, simplemente me dicen que por ser grande no me pitan, pero yo les digo que la falta es falta para todos, no solo algunos.

“Me marcan dos o tres, pero no pasa nada, es parte del juego, de la estrategia de cada equipo, pero hay cosas lógicas y si a uno lo marcan en el área y hay roces normales, no todo tiene que ser amarilla”.

Waston es uno de los defensores con más goles en el mundo en la última década y el conocer este dato sorprendió al jugador.

Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), el tico se ubica en el sétimo lugar de un listado, en donde se le destaca por anotar 17 tantos entre el 2021 y el 2022. En lo que llevamos del año, ya lleva un golcito con el Sapri.

“No sabía (dijo entre risas), pero siempre es bueno aportarle al equipo”, agregó.

El defensor Fidel Escobar sigue siendo una de las fortalezas en la zona baja del Monstruo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Arco en cero

Otra de las piezas fundamentales en la defensa del campeón nacional, es el panameño Fidel Escobar, quien reconoció que les da mucha tranquilidad volver a ganar, luego de 3 empates al hilo.

“Sabíamos que sería un partido complicado porque ellos también necesitaban los 3 puntos, al igual que nosotros. Lo importante es que conseguimos la victoria. Se nos complicó un poco, pero supimos respaldarnos entre todos y sacamos los 3 puntos”, manifestó.

El Comandante considera que en la primera parte el Monstruo fue superior y supieron hacerle frente al despertar de los brumosos en el cierre del encuentro.

“En el primer tiempo estuvimos encima. Los cambios que hicieron los ayudaron un poco, pero nosotros supimos contrarrestar esto. Venimos trabajando todas las semanas en tener el marco en cero”, destacó el canalero.