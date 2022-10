Kendall Waston sigue de la mano con el gol

30/10/2022 Saprissa vs Herediano, estadio Ricardo Saprissa, gran final torneo de apertura 2022, foto: John Durán (John Durán)

Kendall Waston es fundamental dentro del esquema de juego del Deportivo Saprissa, ya sea en la zona defensiva o en el ataque morado.

Waston anotó el segundo gol de los tibaseños en el triunfo de 2 goles por 0 ante el Club Sport Herediano, en el primer juego de la gran final y tras el choque aseguró que deben saber aprovechar la ventaja.

Jeaustin Campos: “No nos vamos a confiar”

“Gracias a Dios pudimos ganar bien, lástima que no pudimos concretar otras opciones que tuvimos, pero es una ventaja y si la sabemos aprovechar, vamos a obtener ese título que tanto ansiamos”, comentó.

El zaguero llegó a los 5 tantos en el presente torneo y habló sobre las sensaciones positivas que le genera sumarle al equipo con gol.

“Gracias a Dios pude aportar al equipo que es lo principal, más allá de si me toca anotar o si me toca hacer pantalla para que alguien más anote. La prioridad siempre es el equipo, pero obviamente la sensación del gol nunca se me va a quitar, por esa felicidad y alegría cuando uno anota”, mencionó.

Waston indicó que las celebraciones cargadas de “música” y euforia salen en el momento y que su familia lo motiva a eso.

“Yo nunca pienso cómo voy a celebrar y siempre me salen algunas loqueras que si pienso antes no las voy a hacer. Ahí estaban mi esposa y mi hijo y simplemente me acerqué a celebrar con ellos”.

El futbolista agregó que el camerino morado está muy unido y todos están disponibles para lo que su entrenador, Jeaustin Campos, solicite.

“El equipo está muy unido y cada quien acepta el rol que le toca en el momento, porque el objetivo de todos es ser campeones”, concluyó.