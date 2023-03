Kendall Waston sobre caso de racismo: “No quiero generar polémica”

El defensor Kendall Waston no quiso referirse a la denuncia que presentó su compañero Javon East por racismo. John Durán. (JOHN DURAN)

El defensor de la Selección Nacional, Kendall Waston no se quiso referir a la supuesta situación de racismo que se vivió dentro de su club, el Deportivo Saprissa, días atrás.

Luego del juego contra Panamá, este martes, al espigado futbolista se le consultó sobre la denuncia que presentó su compañero, el delantero Javon East por supuestos insultos racistas del técnico Jeaustin Campos.

“No me gustaría referirme al tema, no quiero generar polémica, prefiero mantener todo a lo interno y por eso, con esto de Javon y Jeaustin no me voy a referir”, dijo.

Waston recordó una situación similar que él vivió cuando estuvo en el Cincinnati, en el 2020, equipo de la MLS.

“Eso fue muy público, porque pasaron muchas cosas, fue muy chocante”, recordó, haciendo alusión a lo que vivió con el técnico Ron Jans, cuando hacía comentarios racistas en el camerino y quien fue despedido luego de una investigación.