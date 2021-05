“Yo ya tengo ahí mis palabras para tranquilizarme y todo, porque por ejemplo en esta última estaba muy eufórico y yo sentía la presión, yo me toqué y sí estaba demasiado acelerado, yo empezaba así y el aire a la mitad se me acababa, entonces esperé y me llamaron y como uno siempre tiene ahí unos segunditos para alistarse, yo antes no me habían llamado y ya iba dando pedal con todo pedaleando, pero esta vez esperé, visualicé la rampa, pensé que era lo que iba a hacer y los diecisiete trucos que hice me los aprendí como una canción, entonces me tranquilicé e iba como danzando”, contó Kenneth.