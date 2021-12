Kenneth Tencio pasó de ser perseguido por la Policía a ser el orgullo de Costa Rica

Kenneth Tencio es sin duda uno de los atletas del año en el 2021 en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Hace unos siete u ocho años a Kenneth Tencio le tocó salir más de una vez en carrera para escapar de la Policía por practicar el deporte por el que hoy Costa Rica le aplaude y con el que nos llenó de orgullo por su participación Tokio 2020.

El rider cartaginés, quien reside en Jacó desde hace unos años, no duda en reconocer que el 2021 fue el mejor año de su carrera deportiva por múltiples motivos.

Para cerrar estos 365 días, Pollis se sentó con La Teja en su parque en Jacó a explicar que lo hizo tan espectacular y recordar detalles que le serán imposibles de olvidar desde su participación en Tokio 2020, como ver a un país volcado apoyándolo y cerrar con un campeonato panamericano en la bolsa.

¿El 1 de enero del 2021 imaginó que tendría un año tan exitoso?

Yo siempre trato de apuntar a lo más alto cuando hay un evento grande o algo importante que quiero que sea mi reto, me imaginaba muchas cosas, pero sabía que sería muy difícil, que tenía que darlo todo y al final quedé muy contento porque sabía cuáles eran mis objetivos.

Tal vez no logré el objetivo de medalla que tenía en las olimpiadas, pero logré una medalla muy grande que para mí es haber unido a todo el país, ver todo el impacto que se generó, eso para mí fue lo más importante y me motivó ahora a seguir luchando por más y a ir a buscar esa medalla en París 2024. Tal vez si lo hubiera conseguido en estas olimpiadas hubiera bajado un poco, pero tengo ese reto.

Kenneth Tencio se mudará pronto del parque adonde practica ahora el BMX por uno más grande y completo. (Rafael Pacheco Granados)

¿El 2021 es el mejor año de su carrera?

Definitivamente ha sido mi mejor año, en algún punto en el 2018 cerré de segundo del mundo, pero era porque el ranking inició un poco tarde, era cuando iniciaba el ranking olímpico, pero este es el primer año que logro cerrar de quinto del mundo, cuarto lugar olímpico y para cerrar con broche ganar el Panamericano y el campeonato continental. En el 2018 cometí un par de errores y no pude ganar esa competencia y ahora volví a esa misma pista y logré el objetivo, todo eso hace que este sea mi mejor año.

¿Su vida cambió mucho a raíz de tanto reconocimiento hacia usted hasta de personas que no están familiarizadas o siguen el BMX?

Ha sido super lindo porque mucha gente que uno ni se esperaría me ve y me felicita. Gente mayor, señores, abuelos, los veo en la calle y me reconocen, hay señoras que hasta vienen y me abrazan y se ponen supercontentas, me dicen que me vieron, por eso digo que esa es mi medalla, ver el impacto que ha causado en la gente. La gente me dice que los motivé mucho esos días (en las olimpiadas) eso es lo que motiva a seguir poniéndole.

Kenneth Tencio tuvo este año el honor de ser quien encendiera el pebetero nacional en la celebración del bicentenario de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

En media pandemia ha muchas personas famosas no les hace mucha gracia repartir abrazos

Yo sé, por un lado a veces pienso en todas las medidas por la pandemia, pero yo ya estoy full vacunado y me cuido mucho, pero hay gente que necesita ese abrazo y yo no lo puedo negar, no me siento en esa posición, más bien les tengo que agradecer a ellos porque me sigan apoyando.

Luego de las Olimpiadas, todo mundo se volvió loco por Tencio, ¿se imaginaba que su competencia iba a tener tal trascendencia a nivel nacional?

La verdad no, yo sí sentía que tenía mucho apoyo y que mucha gente me escribía, pero de repente vi que me llovían los mensajes, publicaciones y fue vacilón porque lejos de una presión yo lo tomé como una motivación muy grande y lo usé en ese sentido para dar lo mejor de mí.

¿Cómo fue esa sensación de recibir un diploma olímpico?

Fue muy gratificante, aunque yo nunca me enfoco tanto en la medalla o el diploma, porque eso al final es algo que ponés por ahí y ya, la representación física que lograste algo, pero para mí lo más gratificante es el esfuerzo diario y todas las barreras que tuviste que romper para obtener eso.

La verdad es que es chivísima haberlo ganado, pero dentro de mí yo sé que estaba para más, que tenía para un tercer lugar mínimo, no puedo quejarme ni decir nada, pero dentro de mí sé que la puntuación no estaba 100% correcta, pero lejos de discutir eso es algo que tomo como reto para ir a otros juegos.

Las imágenes de Kenneth Tencio volando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedaron en la mente de todos los ticos. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

¿Cómo maneja el ser la cara de un deporte en Costa Rica?

Es algo que cuido mucho, tratar de dejar lo mejor que pueda al deporte en todo sentido, representa muchísimo para mí, es una responsabilidad muy grande. Estoy muy contento porque tenemos un semillero muy grande, hay montones de niños que vienen acá a entrenar con nosotros, por eso digo que es una responsabilidad muy grande y una motivación.

¿Siente que incluso reivindicó una disciplina que antes en lugar de ser vista como un deporte lo veían como una vagabundería o algo “dañino” para parques u otros lugares?

De hecho que sí, eso sí lo siento, eso es algo de lo que más me motiva, ver todo el cambio que ha tenido esto, primero me perseguía la policía hace años y ahora más bien los conozco a todos y los saludo, es “supercool” ver que he logrado cambiar eso.

Yo siempre me consideré un rider más atleta, porque hay otros que son más rockstar, yo siempre me he enfocado en la parte de comer bien, hacer gimnasio, entrenar, creo que eso es lo que ha ayudado mucho para que muchas personas decidan seguir ese camino, tenemos como diez personas que vienen al parque que se preparan igual, así es como uno va dejando una huella.

¿Le costó mucho quitar ese estigma?

Ahora por dicha ya va cambiando mucho, no es solo el trabajo que yo he hecho, sino el hecho que el deporte se volviera olímpico y tener un representante acá, eso hizo que ahora muchos papás en lugar de comprarle un bola quieran comprarle una bici porque el niño quiere ser como Kenneth y ya no lo ven como algo malo, sino como algo bueno por el impacto positivo que se ha generado.

Kenneth Tencio le sonríe con todo al cambio de año y espera que el venidero sea tan espectacular para él como el que acaba. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué cree usted que piensan ahora algunos vecinos que cuando usted empezó en Cartago hasta lo tildaban de vagabundo después de verlo en unas olimpiadas?

(Se ríe un poco) La verdad no sé, nunca les he preguntado, pero imagino que se deben sentir orgullosos de ver la superación que tuvo este muchacho, de verlo practicar ahí en la calle, en la acera hasta llegar a una olimpiadas, creo que es un aprendizaje para todos de que cuando uno quiere algo, va por eso y que cuando no lo conoce no tiene que juzgar.

¿Qué viene para usted en el 2022? Porque la gente le puso una vara muy alta

De hecho me alegra que la gente siga pensando eso, porque yo le he dicho a mucha gente, “yo no soy atleta de un momento, que se preparó para ir a unas olimpiadas y ya”, sino que sigo buscando cuál es mi siguiente reto, seguir puntuando, ir a mundiales.

Para mí, mi carrera está en sus inicios apenas, el rider que quedó de segundo en Tokio tiene 10 años más que yo, tengo hasta posibilidad de dos olimpiadas más, aún muchas cosas por delante.