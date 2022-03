Kenneth Tencio pidió crédito por ¢642 millones para terminar construcción de parque

Así como está acostumbrado a tomar riesgos en la pista, Kenneth Tencio se mandó bravo para construir su parque de BMX Fotografía: Mayela López

Fiel a su carácter aventurero y modo de ser en la pista, Kenneth Tencio se mandó sin miedo a sacar un crédito por un $1 millón (¢642 millones) para cumplir su sueño de construir su parque de BMX.

Luego de que no se concretó el ofrecimiento de la donación de un terreno en Jacó por parte de la municipalidad de Garabito, el brumoso no se quedó de brazos cruzados y siguió con los planes por su cuenta, los cuales nos los detalló este jueves.

Una alianza con una marca como Toyota del Grupo Purdy Motor es parte de las palancas de las que se vale para seguir dándole forma al proyecto.

–¿Cómo está la situación del parque en este momento?

La verdad solo fue un pequeño atraso y sinceramente la nueva ubicación que vamos a tener me gusta más, tiene un potencial más grande para ser un proyecto que se logre sustentar, porque el parque tiene muchos gastos y siento es muy funcional lo que tenemos ahora.

Hemos avanzando bastante con todo el tema de los permisos y esperamos en un par de semanas iniciar la construcción de la tienda que es lo que sustenta al parque, así que de aquí a junio tendríamos todo el parque completo para iniciar la preparación. Aún así vamos a mantener las otras rampas.

–¿En dónde está ubicado?

Igual, sobre la Costanera, como a 500 metros donde ya estoy en Jacó, es contiguo a la bomba Delta. Es más sencillo el traslado y no nos movimos mucho por dicha.

–¿Qué tendrá el parque que el anterior no contaba?

Lo que nos enfocamos ahora es que el proyecto sea más grande de lo que tenemos, la idea siempre es mejorar y sobre todo con alianzas como la de Toyota, lo cual ayudará mucho a pagar todos los gastos del proyecto y el crédito que viene que es más o menos de un millón de dólares, para construir estas obras.

Es una obra de más o menos 800 metros cuadrados, vamos a cerrar todas las paredes, así que las inclemencias del tiempo no serán un problema para los entrenamientos. Tendremos rampas para prepararnos mejor y estoy contento con todo lo que viene, aunque un poco asustado porque nunca he tomado un crédito tan grande, pero sé que tengo empresas que me van a ayudar a respaldar esto.

Kenneth Tencio se siente con mucho optimismo para cumplir el sueño de su vida, un parque de BMX de primera. Fotografía: Mayela López

–No cualquier persona se manda a tomar un crédito de esa cantidad, ¿dudo en algún momento hacerlo?

Creo que cuando uno tiene un sueño grande, la duda es lo único que lo puede quebrantar, pero trato de no dudar y decir vamos para adelante. Visualizo el lugar, lo veo que es lo más importante y que va a pasar de una u otra manera. Siento que la vida es de riesgos y a pesar que este es uno bastante grande, hay que tomarlo.

–¿Cuál es la expectativa del uso comercial del parque para que también se puede sostener como un negocio y no solo como un lugar de entrenamiento para usted?

Es inevitable, hay que convertirlo en un negocio porque no es rentable tener solo el parque, pues no podría pagar el crédito. Tenemos que hacer una tienda de bicicletas más grande, que se puedan vender más productos y un mejor parque para que más personas del extranjero también nos visiten.

Acá tuvimos a un italiano como tres meses, también a un muchacho de Canadá y personas de varios países. Ocho de las personas que fueron a Olimpiadas, en algún momento vinieron acá. Conociendo eso sabemos que podemos ofrecer paquetes a las federaciones de otros países para que se vengan a preparar como se debe en un parque de primer nivel.

–¿El parque será similar al que tienen los medallistas de las Olimpiadas en Tokio?

Exactamente, la idea de las alianzas es cubrir los gastos para tener un parque de las dimensiones que necesitamos, soñamos en grande y vamos a hacer lo necesario para tenerlo.