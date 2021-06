“No tengo palabras para describir lo que siento por haber logrado este segundo lugar. Lo único que puedo sentir es una alegría en el alma al saber que todo el esfuerzo ha tenido su recompensa. Esto es lo que siempre he soñado, estar en el podio y ahora que lo veo y lo abrigo, no me salen más palabras que agradecer a Dios”, comentó Tencio muy emocionado en un comunicado del Comité Olímpico.