“Físicamente me encuentro increíble, agradecido con Dios que me ha protegido durante estos días que realmente he estado haciendo locuras con la bicicleta, por otro lado la parte táctica la he conservado y me he mantenido como si tuviese un evento cada quince días. He tenido muchas caídas y todos los días (se ríe), pero ninguna que provocara lesiones graves, lo de siempre, duele, me sacudo, recojo la bici y vamos otra vez en busca del vuelo”, añadió.