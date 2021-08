Kenneth Tencio: “Voy a pelear a todas las olimpiadas que me sean posibles”

Los vuelos de Tencio en Tokio 2020 pusieron a soñar a los ticos, Foto: AFP Los vuelos de Tencio en Tokio 2020 pusieron a soñar a los ticos, Foto: AFP (JEFF PACHOUD/AFP)

El rider tico Kenneth Tencio entre todas las cosas que demostró este sábado en Tokio 2020, es que aún le queda mucha gasolina en el tanque para pulsear una medalla en Juegos Olímpicos.

Pollis tiene 27 años y se siente con toda la leche para ir por dos o hasta tres ciclos más, sin dar mucha vuelta afirma que si acaso está en la mitad de su carrera.

En conferencia de prensa desde Japón, el brumoso profundizó sobre cómo se siente después de ganarse el corazón de los ticos y qué viene para su carrera en los próximos años.

“Lo disfruté muchísimo y viniendo de un país pequeño representa mucho, somos potencia mundial en el freestyle, traje alegría a Costa Rica, traje alegría al pueblo, ver a tantas personas alegres me conmueve muchísimo.

“Para mí no hubo medalla, pero ver a todos unidos celebrando es una victoria, siento que en gran parte mi mensaje y objetivo se ha cumplido, porque he querido ver a Costa Rica así, quise inspirar y que sepan que los sueños se pueden lograr aunque seamos un país pequeño”, comentó.

Tencio fue claro en que en su deporte, la edad no es algo que pese tanto, por ejemplo, el venezolano Daniel Dhers ganó la medalla de plata este sábado casi con 37 años. Pollis es muy amigo del chamo y se refleja en este tipo de ejemplos para ir por lo suyo.

París 2024 y Los Ángeles 2028 son otros dos escenarios a los que apunta y cuidado sino más allá.

“Yo voy a pelear por dos o tres olimpiadas más, las que sean posibles el tiempo lo dirá, pero la verdad es que siento que estoy prácticamente en la mitad de mi carrera. Llevo 16 años practicando este deporte y me veo todavía a muy largo plazo”, agregó.

A ponerle cuidado

A futuro uno de los temas de Tencio es bretear en creérsela aún más para competir contra los más pintados del mundo, incluso cree que si realizara la prueba de nuevo, tomaría más riesgos.

“Tengo que trabajar más en la parte mental, siento que me sentía muy bien y tranquilo, pero por otra parte sé que tengo mejores trucos, muchos de los que hice los hago con una rotación más o soltando las manos y los practiqué cientos de veces, estuviera cansado o no, pero estando en competencia es difícil tomar riesgos, y sentía que la ronda que hice me podía dar medalla”, comentó.

Pollis espera que después de demostrar que hay futuro en este tipo de deportes, la empresa privada y el gobierno crean más en el BMX y generen mejores condiciones e infraestructura.

En el país el único parque que tiene las condiciones óptimas para poder entrenar es el que Tencio construyó detrás de su casa, en Jacó.

“Ojalá podamos conseguir más apoyo, más y mejores parques. Eso es uno de los puntos que marca diferencia con otros rivales y países que tienen mejores condiciones de entrenamiento”, dijo.

Tencio volverá este lunes a eso de las 11:30 de la noche al país para seguir siendo ejemplo de que los sueños se pueden cumplir, pero con mucho trabajo, dedicación y disciplina para ir como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando.