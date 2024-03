Kenneth Vargas explica qué hace en Escocia que Gustavo Alfaro le prohibió en la Selección

Kenneth Vargas espera que esos detalles sean clave para ayudar a la Selección de Costa Rica a clasificar en la Copa América 2024. (Albert Marín)

Kenneth Vargas, luego de los primeros entrenamientos con la Selección de Costa Rica previo al repechaje por la Copa América 2024 ante Honduras, contó en detalle qué le prohibe Gustavo Alfaro para que salga de su zona de confort y su estilo de juego crezca.

Lejos de enojarse, Huevito lo tomó con madurez porque eso lo ayuda a crecer.

“Los entrenamientos cambian bastante a lo que estoy acostumbrado en Escocia, pero se adapta muy bien a lo que pueda aportar y todo sea por el bien del país.

“En Escocia juego una posición más libre, el profesor me da permiso que puedo estar donde quiera, aquí no es así, en la Selección es más posicional, no puedo cruzar la cancha de un lado a otro, eso lo hago en el Hearts y me ha dado más protagonismo, pero es parte del fútbol, que cada entrenador tiene su estilo”, comentó.

Vargas indicó que la relación con el Lechuga es muy buena gracias al apoyo que le da en cada entrenamiento para potenciar su estilo de juego.

“Con el profe he estado muy bien, le da mucha confianza a los jugadores jóvenes, eso lo necesitamos, sus entrenamientos son muy positivos para preparar el partido del fin de semana y todo el equipo está a disposición para el juego ante Honduras”, comentó.

Reconoce que los hondureños son buenos a nivel físico, pero agregó que Tiquicia tiene lo suyo y usará esa táctica para sacarlos del baile.

“Honduras es un equipo más físico que nosotros, pero en Costa Rica tenemos más calidad que ellos, tenemos que hacer un partido inteligente, evitar volvernos locos, manejar los tiempos del encuentro y por el estilo que tenemos, vamos a sacar el resultado”.