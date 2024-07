Kenneth Vargas no aguantó más y se desahogó por lo que vivió en la Copa América

Kenneth Vargas fue de los pocos jugadores que no tuvo minutos con la Selección de Costa Rica en la Copa América 2024. (Fedefútbol)

Kenneth Vargas no aguantó más y se desahogó en redes sociales con una carta por no jugar ni un solo minuto con la Selección de Costa Rica en la Copa América.

El futbolista se esperó hasta la mañana de este miércoles, ya con cabeza fría, para contar cómo se sintió al no tener participación y dejarle claro a la afición que seguirá luchando para jugar más seguido.

“Que difícil expresarme en estos momentos tan complicados, pero siento que es necesario para desahogarme… Primero que todo quiero agradecer por todo el apoyo que he recibido en estos días, me hace sentir orgulloso del trabajo que estoy haciendo y saber que la gente lo reconoce.

“He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo.

“No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección.

“Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada.

“Volveré a mi club con la misma ilusión de hacer las cosas bien para volver a estar en la selección y dejar el nombre de Costa Rica en alto”, cita parte del mensaje.

En la parte final de la publicación le agradeció a sus familiares y compañeros de la Tricolor por apoyarlo y motivarlo a no bajar los brazos.

“Por último, quiero agradecer a todos mis compañeros, familia y amigos porque siempre me estuvieron apoyando, a los capitanes que siempre hablaron conmigo y me mantuvieron tranquilo, de verdad esto es una familia y es lo que hace que me den el triple de ganas de siempre estar acá.

“De nuevo mil gracias por todo el apoyo y de verdad nada ni nadie va a apagar mi sonrisa y mi felicidad de saber que cueste lo que cueste estoy persiguiendo mi sueño de niño”, finalizó.