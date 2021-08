Kenneth Vargas padre: “Esta ha sido una feliz noticia en medio de tanto dolor”

El orgulloso papá está más que feliz por lo que está logrando su hijo en su carrera profesional. En la foto con sus hijos Kenneth y Kristel. Cortesía. El orgulloso papá está más que feliz por lo que está logrando su hijo en su carrera profesional. En la foto con sus hijos Kenneth y Kristel. Cortesía.

El llamado a la selección del joven delantero Kenneth Vargas hizo que la familia Vargas Alfaro recobrara la sonrisa.

Ellos sufrieron las muertes de don Víctor (abuelo) y de Esteban (hermano) de Kenneth Vargas padre.

Esteban Vargas falleció el 20 de diciembre del año pasado, al ser atropellado por un carro y su abuelo falleció un día después, a causa de complicaciones por el covid-19. La familia pasó una ruda Navidad y por eso, la convocatoria de Huevito la llenó de felicidad.

Kenneth padre, quien es agente de ventas de Bimbo estaba realizando su acostumbrada ruta y había perdido la noción de que este jueves, el técnico Luis Fernando Suárez daría a conocer la lista de jugadores convocados, por lo que cuando se enteró de que su hijo era uno de los 24 futbolistas dentro de la lista, no contuvo la emoción y se soltó a llorar.

“Primero me llamó mi jefe y me dijo: ‘Mae llamaron a su chamaco a la Sele’. En ese momento me agarraron escalofríos, pero no me emocioné tanto hasta que me llamó mi primo Sergio, que es como un segundo papá para Kenneth.

“Nos pusimos a llorar, fue una mezcla de sentimientos encontrados, hubo alegría, nostalgia, porque mi abuelo era superaficionado, pero sé que él está feliz en donde quiera que esté de ver lo que ha logrado Kenneth”, contó.

Kenneth tata relató que fue un día de locos, pues desde el mediodía no dejaba de recibir llamadas para felicitarlo. De inmediato intentó llamar a su hijo, pero pudo localizarlo una hora después, porque todo el mundo también lo estaba llamando para felicitarlo.

“Le dije que estuviera tranquilo, que había hecho muchos sacrificios para llegar a donde está y que siguiera con humildad, con los pies bien puestos en la tierra, porque al humilde se le abren muchas puertas.

“Estoy muy agradecido con Dios, con la familia porque siempre apoya a mi hijo y de él me siento orgullosísimo, porque se lo tiene bien merecido, le dije que era un premio a todo su trabajo”, afirmó.

El 7 de marzo anterior, Kenneth anotó en el juego entre Saprissa y Grecia.

Una motivación

A Vargas le encantó la idea de que el profe Suárez le diera pelota a los chamacos.

“Cuando yo jugaba solo eran los caciques, como decíamos, los más experimentados, aunque estuvieran jugando mal siempre los iban a llamar. Los tiempos y los sistemas de juego cambian y me parece muy bien que se llame a los jóvenes, porque es una motivación para que hagan bien las cosas”, dijo.

Sobre su retoño, el exdelantero manifestó que técnicamente, es muy bueno a la hora de definir y aunque sabe que está dando sus primeros pasos en el fútbol, define muy bien y sabe que puede crecer más.

“A veces siento que le falta alguien que lo asista, pero el equipo de Grecia se ve mucho mejor. El año pasado, el anterior técnico no le quería dar chance a los jóvenes y ahora llegó Johnny Chaves y el equipo está jugando bien.

“Siempre cuando hablo con él le digo que tiene que enfrentar al portero, que por su velocidad y técnica no debe precipitarse, puede llevar más la bola. En el camino irá aprendiendo más cosas y en la selección tendrá excelentes compañeros en el ataque”, destacó.

Ahora, el orgulloso tata se está organizando para ver las mejengas, con la esperanza de que Kenneth sume minutos.

El duelo contra Panamá, que será el 2 de setiembre espera verlo en la casa de su primo Sergio, pues allí se organizan para pasarlo con la familia.

“Me han llamado amigos desde San Carlos para decirme que vayamos al estadio, que busque la manera de conseguir entradas.

“Las entradas están cariñosas, pero vamos a ver qué podemos hacer, vendo pantalla por aquello”, dijo entre risas.