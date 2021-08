Kenneth Vargas por convocatoria: “Comencé a temblar, me puse pálido”

Kenneth festejó a más no poder su llamado a la Sele. Instagram. Kenneth festejó a más no poder su llamado a la Sele. Instagram.

Kenneth Vargas, delantero de Grecia, escuchó en la radio la lista de convocados para los primeros juegos eliminatorios de la selección nacional en la que estaba su nombre.

Era el mediodía del jueves y Huevito iba en el carro de su compañero José Garro, junto con Steven Cárdenas cuando se llevaron la grata sorpresa de que el técnico Luis Fernando Suárez lo había tomado en cuenta para los duelos contra Panamá, México y Jamaica.

“Había sido tomado en cuenta para el juego amistoso contra El Salvador, pero no pude por el tema de la visa. Cuando escuché mi nombre me sorprendí, porque no sabía que me llamarían.

“Se dijo de último mi nombre y comencé a temblar, me puse pálido, muy feliz”, destacó.

“Creo que si el profe nos está dando la confianza, es porque ha visto algo en nosotros (los jóvenes). Y si nos da su voto de confianza tenemos que responder en la cancha, para clasificar al mundial”. Kenneth Vargas, delantero.

El chamaco, de 19 años, se siente honrado por ser tomado en cuenta.

“Esto me emociona y son motivos para hacer mejor las cosas, para agarrar confianza y hacer que valga el trabajo que estoy haciendo.

“He mostrado mis cualidades como jugador, pero más allá de eso, sé que la confianza que muestro en el terreno de juego es lo más llamativo que ven en mi persona”, comentó.

Cuando cayó en cuenta de lo que pasaba, pensó en su familia, que lo ha apoyado en toda su carrera.

“Llamé a mi mamá, Jazmín, pero al inicio no me contestó. Pero luego, en el grupo de whatsapp de la familia comenzaron a escribir sobre la convocatoria y me devolvió la llamada y estaba muy feliz.

“Mi papá está muy contento, él sabía que el empeño que he puesto se dio para que llegara este momento y me dijo que diera lo mejor de mí”, destacó.

A ponerle

Kenneth dice que si Suárez le da minutos, le pondrá todo el empeño y sudará hasta la última gota con la camisa de la Sele.

Vargas sabe que su carrera está empezado y, por eso, desde el inicio del torneo de Apertura está trabajando en algunos detallitos.

19 años tiene el jugador.

“En lo general, cualquier futbolista debe seguir mejorando cada día. Soy consciente de que tengo que mejorar mi físico, ya me metí al gimnasio, estoy comiendo mejor”, añadió.

El atacante está disfrutando el como ningún otro seleccionado, por lo que seguirá trabajando para que su llamado a la Tricolor sea el primero de muchos.

“Voy paso a paso, como dice mi papá, por supuesto que quisiera estar en la lista final si clasificamos al mundial, pero voy a luchar para lograrlo”.