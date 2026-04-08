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Kenneth Vargas reaparece en sus redes sociales luego del castigo que le impuso Alajuelense

Kenneth Vargas fue separado del primer equipo de Alajuelense porque aparentemente se fue de fiesta con Alejandro Bran a inicios de marzo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Kenneth Vargas, delantero de Alajuelense, reapareció en sus redes sociales luego de incorporarse a los entrenamientos del primer equipo rojinegro.

Recordemos que Vargas y su compañero Alejandro Bran fueron separados del plantel el 19 de marzo pasado.

Bran tuvo un incidente con la Fuerza Pública, en un condominio en Sabana; mientras que Huevito, aparentemente, estuvo con Alejandro de fiesta, la noche anterior a los polémicos hechos.

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La publicación de Kenneth Vargas

Kenneth no estaba jugando con la Liga debido a una lesión que sufrió a inicios de marzo, en el juego entre Alajuela y San Carlos.

Kenneth Vargas
Kenneth Vargas, delantero de Alajuelense, reapareció en sus redes sociales por una linda razón. Foto: Instagram Kenneth Vargas. (Foto: Instagram Kenneth Vargas. /Foto: Instagram Kenneth Vargas.)

Este miércoles, el atacante compartió en sus redes sociales una foto, a propósito del cumpleaños de su hijo, llamado Nicolás.

“El cumpleaños #4 de mi bebé”, escribió Vargas en una historia, acompañando el texto de algunas imágenes del festejo.

Huevito ya está recuperado de su molestia, por lo que podría ser tomado en cuenta por el técnico Óscar Ramírez para el juego contra Sporting, que será el sábado, a las 8 p.m. en el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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